Про це повідомляє нідерландське видання Omproep Gld.

Уточнюється, що пожежа спалахнула на атомній електростанції “Додевард”, яка в даний момент виведена з експлуатації. При цьому підкреслюється, що ризики викиду радіації в атмосферу відсутні.

Даний інцидент стався вранці. При загорянні вогнем був охоплений дах будівлі, де могли знаходиться газові балони.

Згідно з офіційною інформацією, паливні стрижні видалили з атомної станції і вивезли після її зупинки в 1997 році. Повністю АЕС була закрита в 2005 році.

За словами голландських експертів, пожежа мала бути неймовірно великою для виникнення ядерної загрози, оскільки дах атомної станції виготовлено ​​з бітуму.

“Радіація може потрапити в атмосферу під час дуже сильної пожежі. Але це відбувається тільки тоді, коли метал плавиться при температурі від 1300 до 1800 градусів”, – розповів голландський вчений.

— Omroep Gelderland (@OmroepGLD) May 21, 2020

Er woedt brand op het dak van de voormalige #kerncentrale in #Dodewaard . We kregen dit filmpje van Herman Haak. https://t.co/fZMCJ8F2SQ pic.twitter.com/w1dk1kwgxK

De brandweer is met veel menskracht aanwezig in #Dodewaard bij de brand op het dak van de voormalige kerncentrale. De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid verzoekt mensen in de buurt de hulpdiensten ruimte te geven. pic.twitter.com/KXEmrnqpkE

— Omroep Gelderland (@OmroepGLD) May 21, 2020