Депутатка Верховної Ради, членкиня фракції "Голос" Леся Василенко повідомила, що суд у Нідерландах визнав винними у навмисному збитті літака МН17 чотирьох росіян.

Про це народна депутатка повідомила у Twitter.

Як стало відомо раніше, Boeing-777 був збитий в небі над Донбасом 17 липня 2014 року проросійськими бойовиками, які запустили в нього ракету. Усі 298 пасажирів літака загинули.

3 лютого 2020 року прокуратура Нідерландів висунула звинувачення у справі чотирьом росіянам – Ігорю Гіркіну, Сергію Дубинському, Леоніду Харченку та Олегу Пулатову.

Розгляд справи в Окружному суді Гааги триває з березня 2020 року. Водночас Австралія разом із Нідерландами розпочали справу в Міжнародній організації цивільної авіації (ICAO).

Сьогодні, 11 червня, нардепка Леся Василенко повідомила, що суд в Нідерландах визнав чотирьох російських військовослужбовців винними у навмисному збитті пасажирського літака. Вона зазначила, що злочинці несуть відповідальність за загибель 298 осіб. Вирок, за її словами, має бути винесеним до кінця 2022 року.