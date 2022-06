Про це народна депутатка повідомила у Twitter.

Як стало відомо раніше, Boeing-777 був збитий в небі над Донбасом 17 липня 2014 року проросійськими бойовиками, які запустили в нього ракету. Усі 298 пасажирів літака загинули.

3 лютого 2020 року прокуратура Нідерландів висунула звинувачення у справі чотирьом росіянам – Ігорю Гіркіну, Сергію Дубинському, Леоніду Харченку та Олегу Пулатову.

Розгляд справи в Окружному суді Гааги триває з березня 2020 року. Водночас Австралія разом із Нідерландами розпочали справу в Міжнародній організації цивільної авіації (ICAO).

Сьогодні, 11 червня, нардепка Леся Василенко повідомила, що суд в Нідерландах визнав чотирьох російських військовослужбовців винними у навмисному збитті пасажирського літака. Вона зазначила, що злочинці несуть відповідальність за загибель 298 осіб. Вирок, за її словами, має бути винесеним до кінця 2022 року.

Netherlands court found 4 Russian military servicemen guilty in the deliberate shooting down of the #MH17 flight. The criminals are responsible for the death of 298 people. Sentence to be declared by end of 2022.

