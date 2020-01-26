Лихоманка Ласса забрала життя 29 людей в 11 штатах Нігерії.

Про це повідомляє видання The Nation з посиланням на Нігерійський центр по контролю за захворюваннями.

На даний момент зафіксовано 195 підтверджених випадків захворювання лихоманкою Ласса в 11 штатах Нігерії, з них 29 випадків призвели до летального результату.

При цьому 89% випадків зареєстровані в штатах Ондо, Едо і Ебоні.

Лихоманка Ласса є ендемічним захворюванням в Нігерії, вірус переносять гризуни. Лихоманка Ласса – гостре інфекційне вірусне захворювання з групи геморагічних лихоманок. Вона споріднена із захворюванням, що викликається вірусом Ебола.

Ранні симптоми включають в себе лихоманку, головний біль, біль в животі, діарею і біль в горлі, в важких випадках спостерігаються зовнішні кровотечі з природних отворів.

Найбільш широке поширення лихоманка Ласса отримала в Західній Африці, включаючи Нігерію, Ліберію, Гану, Гвінею і Сьєрра-Леоне. Щорічно в цих країнах лихоманкою Ласса хворіють до 500 тис. чоловік, число померлих становить близько 5 тис. осіб.