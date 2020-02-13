Про це повідомляє Daily Express.
Місцева влада запевняє, що мова йде не про коронавірус COVID-19 з Китаю. У ЗМІ Нігерії зазначили, що спочатку медикам не вдалося діагностувати тип захворювання, тому поки немає вакцини проти інфекції.
Сенат Нігерії назвав поширення невідомого вірусу епідемією в Ойе-Обі, за назвою міста, де заражаються люди.
Спеціальний помічник сенатора Моро із нових засобів масової інформації Еммануель Ече-Офун Джон заявив, що станом на 3 лютого медики інформували про 104 випадки зараження невідомим вірусом.
Нігерійський центр контролю захворювань (NCDC) додав, що перші випадки були виявлені ще в січні, але до моменту масового зараження на них не звертали належної уваги.
Основними симптомами зараження вірусом називають головний біль, діарею, блювоту і набряк шлунка.
Сенат країни закликав NCDC уважно стежити за ситуацією, щоб спробувати запобігти поширенню хвороби, і розпорядився ізолювати інфікованих в карантин.
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