Про це заявив міністр авіації Нігерії Хаді Сіріка на своїй сторінці у Twitter.

За його словами, літак King Air 350, який знаходився на озброєнні Військово-повітряних сил Нігерії, впав біля злітно-посадкової смуги в Абуджі. У нього відмовив двигун.

“Здається, є жертви. Ми маємо зберігати спокій і дочекатися результатів розслідування військових”, – заявив він.

Літак прямував у нігерійське місто Мінна, зазначив чиновник.

Як пише Independent, за різними даними, на борту перебувало 6-8 осіб, серед яких двоє членів екіпажу.

Представник військово-повітряних сил Нігерії Ібікунле Дарамола на своїй сторінці у Twitter заявив, що загинули всі семеро пасажирів літака.

На місці події перебувають співробітники служби екстреного реагування.