Про це заявив міністр авіації Нігерії Хаді Сіріка на своїй сторінці у Twitter.

За його словами, літак King Air 350, який знаходився на озброєнні Військово-повітряних сил Нігерії, впав біля злітно-посадкової смуги в Абуджі. У нього відмовив двигун.

“Здається, є жертви. Ми маємо зберігати спокій і дочекатися результатів розслідування військових”, – заявив він.

SAD!

A Nigerian Air Force NAF201 B350 aircraft departed Abuja at 10 with 6 persons on board including 2 crew. Aircraft reported engine failure at time 9 mins, crashed landed on the final approach path of Abuja Runway 22 at time 10:48am

I was transferred to Abuja in one of these! pic.twitter.com/GoAgnnfH8J — Omoyele Sowore (@YeleSowore) February 21, 2021

BREAKING News: Plane crash in Abuja close to the airport At the moment, no survivor pic.twitter.com/xzecqivvXT — KHAL BUSSIE 💙 (@iam_bussie) February 21, 2021

A chartered flight just crashed at the Abuja Airport now. Everything burnt gosh 😭😭😭😭😭

God help this nation pic.twitter.com/qjjyisB6CT — Imoleayo Michael 👑 {iCode}🕊️ (@imoleayomichael) February 21, 2021

BREAKING: Military aircraft King Air 350 has crashed in Abuja pic.twitter.com/EzNqzE9y70 — Shauntv Nigeria (@shauntvng) February 21, 2021

Літак прямував у нігерійське місто Мінна, зазначив чиновник.

Як пише Independent, за різними даними, на борту перебувало 6-8 осіб, серед яких двоє членів екіпажу.

Представник військово-повітряних сил Нігерії Ібікунле Дарамола на своїй сторінці у Twitter заявив, що загинули всі семеро пасажирів літака.

На місці події перебувають співробітники служби екстреного реагування.