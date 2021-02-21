Про це заявив міністр авіації Нігерії Хаді Сіріка на своїй сторінці у Twitter.
За його словами, літак King Air 350, який знаходився на озброєнні Військово-повітряних сил Нігерії, впав біля злітно-посадкової смуги в Абуджі. У нього відмовив двигун.
“Здається, є жертви. Ми маємо зберігати спокій і дочекатися результатів розслідування військових”, – заявив він.
SAD!
A Nigerian Air Force NAF201 B350 aircraft departed Abuja at 10 with 6 persons on board including 2 crew. Aircraft reported engine failure at time 9 mins, crashed landed on the final approach path of Abuja Runway 22 at time 10:48am
I was transferred to Abuja in one of these! pic.twitter.com/GoAgnnfH8J
— Omoyele Sowore (@YeleSowore) February 21, 2021
BREAKING News:
Plane crash in Abuja close to the airport
At the moment, no survivor pic.twitter.com/xzecqivvXT
— KHAL BUSSIE 💙 (@iam_bussie) February 21, 2021
A chartered flight just crashed at the Abuja Airport now. Everything burnt gosh 😭😭😭😭😭
God help this nation pic.twitter.com/qjjyisB6CT
— Imoleayo Michael 👑 {iCode}🕊️ (@imoleayomichael) February 21, 2021
BREAKING: Military aircraft King Air 350 has crashed in Abuja pic.twitter.com/EzNqzE9y70
— Shauntv Nigeria (@shauntvng) February 21, 2021
Літак прямував у нігерійське місто Мінна, зазначив чиновник.
Як пише Independent, за різними даними, на борту перебувало 6-8 осіб, серед яких двоє членів екіпажу.
Представник військово-повітряних сил Нігерії Ібікунле Дарамола на своїй сторінці у Twitter заявив, що загинули всі семеро пасажирів літака.
На місці події перебувають співробітники служби екстреного реагування.
- Рейс United Airlines був змушений повернутися в міжнародний аеропорт Денвера в суботу після того, як незабаром після зльоту у літака Boeing 777-200 відмовив двигун. Уламки впали на футбольні поля, будинки і двори в місті Брумфілд (штат Колорадо).