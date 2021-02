Про це заявив міністр авіації Нігерії Хаді Сіріка на своїй сторінці у Twitter.

За його словами, літак King Air 350, який знаходився на озброєнні Військово-повітряних сил Нігерії, впав біля злітно-посадкової смуги в Абуджі. У нього відмовив двигун.

“Здається, є жертви. Ми маємо зберігати спокій і дочекатися результатів розслідування військових”, – заявив він.

A Nigerian Air Force NAF201 B350 aircraft departed Abuja at 10 with 6 persons on board including 2 crew. Aircraft reported engine failure at time 9 mins, crashed landed on the final approach path of Abuja Runway 22 at time 10:48am

