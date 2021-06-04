Уряд Нігерії вирішив призупинити роботу соціальної мережі Twitter на невизначений термін. Це відбулося через кілька днів після того, як соцмережа видалила твіт президента країни Мухаммада Бухарі.

Про це повідомляє ВВС.

Про рішення уряду повідомив міністр інформації країни Лай Мохаммед. Він сказав, що в країні платформу використовували для “діяльності, спрямованої на те, аби підірвати корпоративне існування Нігерії”. При цьому, вони не згадували про видалення президентського твіту.

В соціальній мережі відповіли, що “глибоко занепокоєні” такою ситуацією.

Цьому передувала наступна історія. 1 червня 70-річний президент Нігерії написав твіт про громадянську війну в країні у 1967 – 1970 роках. Він писав про те, як треба спілкуватися з тими, “хто погано себе поводять” – “мовою, яку вони зрозуміють”.

“Більшість тих, хто сьогодні погано себе поводять, занадто молоді, щоб усвідомлювати руйнування і смерті людей, які були під час громадянської війни в Нігерії. Ті з нас, хто провів 30 місяців в полях і хто пережили війну, будуть розмовляти з ними тією мовою, яку вони зрозуміють”, – написав Бухарі, маючи на увазі війну Нігерії та Біафри, в результаті якої загинуло від одного до трьох мільйонів осіб, в основному з племені ігбо в східній частині країни в період з 1967 по 1970 роки.

Однак в соцмережі відреагували й видалили твіт, зауваживши, що він порушує їх правила.

Як саме заборона соцмережі працюватиме на практиці – невідомо.