Про це повідомляє ВВС.
Про рішення уряду повідомив міністр інформації країни Лай Мохаммед. Він сказав, що в країні платформу використовували для “діяльності, спрямованої на те, аби підірвати корпоративне існування Нігерії”. При цьому, вони не згадували про видалення президентського твіту.
В соціальній мережі відповіли, що “глибоко занепокоєні” такою ситуацією.
Цьому передувала наступна історія. 1 червня 70-річний президент Нігерії написав твіт про громадянську війну в країні у 1967 – 1970 роках. Він писав про те, як треба спілкуватися з тими, “хто погано себе поводять” – “мовою, яку вони зрозуміють”.
“Більшість тих, хто сьогодні погано себе поводять, занадто молоді, щоб усвідомлювати руйнування і смерті людей, які були під час громадянської війни в Нігерії. Ті з нас, хто провів 30 місяців в полях і хто пережили війну, будуть розмовляти з ними тією мовою, яку вони зрозуміють”, – написав Бухарі, маючи на увазі війну Нігерії та Біафри, в результаті якої загинуло від одного до трьох мільйонів осіб, в основному з племені ігбо в східній частині країни в період з 1967 по 1970 роки.
Однак в соцмережі відреагували й видалили твіт, зауваживши, що він порушує їх правила.
Як саме заборона соцмережі працюватиме на практиці – невідомо.
- Соціальна мережа Twitter заблокувала кілька акаунтів, які продовжували розповсюджувати заяви Дональда Трампа, попри попередження.