Про це пише CNN.
Так, понад 2 мільйони осіб постраждали від повені, яка поширилася на частини півдня країни після сезону дощів.
Раніше Національне агентство Нігерії з надзвичайних ситуацій попередило про катастрофічні повені для регіонів, розташованих вздовж річок Нігер і Бенуе, зазначивши, що очікується переповнення трьох водосховищ Нігерії. NEMA заявила, що надлишок води з дамби в сусідньому Камеруні спричинив повінь.
Хоча багато частин Нігерії схильні до повеней, проте цьогорічні були сильнішими за період з 2012 року, повідомив представник Червоного Хреста в Когі.
Міністерка гуманітарних питань Нігерії Садія Умар Фарук попередила про ймовірність нових повеней і закликала регіональні уряди підготуватися до цього.
Країна незабаром запровадить свій Національний план готовності до надзвичайних ситуацій та реагування, спрямований на покращення координації зусиль з реагування на повені.
За словами міністерства, “допомога надійшла в усі регіони”, водночас “уряди багатьох штатів не підготувалися”.
Делегація, організована міністерством, відвідає губернаторів штатів по всій країні, щоб запропонувати посилити механізми реагування штатів.
- У серпні щонайменше 69 осіб загинули в результаті повеней і зсувів у містах по всьому Ірану.
- Торік океани світу акумулювали максимальну кількість тепла з початку інструментальних досліджень. Тобто протягом останніх 60 років. Учені стверджують, що нагрівання океану є наслідком діяльності людини.
- Сильна спека цього літа в Європі сприяє загостренню енергетичної проблеми. Високі температури в поєднанні з малою кількістю опадів у багатьох частинах Європи водночас підвищують попит на електроенергію та ускладнюють її виробництво. Це змушує комунальні підприємства спалювати більше вугілля та газу, ускладнюючи зусилля континенту скоротити споживання російського природного газу, оскільки президент РФ Володимир Путін поволі закриває кран.