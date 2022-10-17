В Нігерії кількість загиблих від найсильнішої повені за минуле десятиліття перевищила 600 осіб, повідомили у міністерстві з гуманітарних справ країни 16 жовтня. Понад 200 тисяч будинків повністю або частково пошкоджені.

Про це пише CNN.

Так, понад 2 мільйони осіб постраждали від повені, яка поширилася на частини півдня країни після сезону дощів.

Раніше Національне агентство Нігерії з надзвичайних ситуацій попередило про катастрофічні повені для регіонів, розташованих вздовж річок Нігер і Бенуе, зазначивши, що очікується переповнення трьох водосховищ Нігерії. NEMA заявила, що надлишок води з дамби в сусідньому Камеруні спричинив повінь.

Хоча багато частин Нігерії схильні до повеней, проте цьогорічні були сильнішими за період з 2012 року, повідомив представник Червоного Хреста в Когі.

Міністерка гуманітарних питань Нігерії Садія Умар Фарук попередила про ймовірність нових повеней і закликала регіональні уряди підготуватися до цього.

Країна незабаром запровадить свій Національний план готовності до надзвичайних ситуацій та реагування, спрямований на покращення координації зусиль з реагування на повені.

За словами міністерства, “допомога надійшла в усі регіони”, водночас “уряди багатьох штатів не підготувалися”.

Делегація, організована міністерством, відвідає губернаторів штатів по всій країні, щоб запропонувати посилити механізми реагування штатів.