Про це йдеться на сайті поліції Миколаївської області.
Близько 10 години ранку 29 червня в поліцію надійшло повідомлення від 34-річного депутата Миколаївської обласної ради про те, що його дружина з травматичної зброї вистрілила собі в голову.
На місце події виїхали патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група, керівництво поліції. 33-річна жінка померла на місці події. Її чоловік знаходився в приміщенні. Наразі всі обставини і причини події з’ясовуються.
Попередньо, як того вимагає процедура в подібних випадках, розпочато розслідування за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).
Місцеве видання “Новости-Н” уточнює, що загибла – дружина депутата Ігоря Івануни з “Батьківщини”. Це єдиний 34-річний депутат Миколаївської облради. За неофіційною інформацією, пістолет належить йому.
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