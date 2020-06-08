Про це повідомляє пресслужба обласної поліції.

Інцидент стався близько 18:00 неділі, 7 червня.

Повідомляється, що на кінцевій зупинці одного з транспортних маршрутів на вулиці Лазурній в мікрорайоні Намив невідомі стріляли в двох чоловіків і зникли з місця події.

“Обидва постраждалих були доставлені в медичні установи, де після огляду, одному з чоловіків з пораненням ніг призначили амбулаторне лікування, інший з пораненням плеча зараз знаходиться в операційному блоці”, – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці встановлюють особи і місцезнаходження зловмисників.

Слідчі кваліфікували подію за ознаками ч. 4 ст. 296 КК України “Хуліганство”. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Як повідомляє місцеве видання “Новости N”, на зупинці стався конфлікт між двома групами людей – одна була на автомобілі BMW, інша – на Renault Trafic. Стріляли пасажири, в цілому вони зробили не менше 7 пострілів, а після зникли з місця події.

Постраждалих в лікарню доставили на приватному транспорті, а не каретою швидкої.