14:31 Кабмін призначив тимчасового керівника «Укразлізниці»
14:29 Мер Бучі пояснив, чому не будується кільцева дорога навколо Києва
14:29 У зірки серіалу «Беверлі-Хіллз, 90210» діагностували четверту стадію раку
14:14 У Миколаєві поліцейський на зустрічі випускників обікрав однокласників, – ЗМІ
14:02 Депутатів від «Слуги народу» знову кличуть на навчання
13:53 У 2020 році Буча представить новий бренд міста, – мер Федорук
13:42 Як виглядає зсередини лікарня в Ухані, яку побудували всього за 10 днів
13:40 Рада має намір ввести національну інвентаризацію лісів
13:27 У Миколаєві вирішили підвищити оренду відділенням «Укрпошти» з 1 гривні до 1,5 млн
13:27 «США повинні першими встановити прапор на Марсі», – Трамп
13:05 Україну засипає снігом: фото з різних міст
12:59 Кабмін просить «Нафтогаз» утриматися від виплат великих премій керівництву
12:27 Трамп не потиснув руку Пелосі, а вона розірвала його промову
12:18 Рада скасувала дію закону про стройовий статут ЗСУ
11:00 Дубілет назвав фейком інформацію про фальсифікацію перепису українців
10:59 Сьогодні в кількох областях випаде до 50 см снігу
10:10 Сьогодні Рада розгляне зміни до закону про ВАКС і Лісовий кодекс: трансляція
09:48 На кокусах Демпартії в Айові попередньо лідирує Буттіджич, Байден – четвертий
09:46 Джуліані наполягає на проведенні розслідування відносно Джо Байдена
09:27 У Кабміні повідомили, коли запрацює електронна акцизна марка
09:15 В Україні з’явиться Міністерство з питань окупованих територій
01:57 У Дніпрі чоловік розбещував 17 дітей і створював з ними порнографію
01:29 Зеленський запропонував направити отримані від «Газпрому» гроші на дороги і медицину
01:08 У Дніпрі через ГРВІ закрили всі школи
00:48 У Кабміні розповіли, як мають намір обмежувати зарплати та премії топ-чиновників
00:33 Кількість хворих на коронавірус у світі збільшилася до 20,6 тис. осіб
00:19 Мем з Кіану Рівзом в шкільному підручнику: у МОН звинуватили видавця

04 лютого

23:59 ЄС відкидає план Трампа щодо створення палестинської держави

У Миколаєві вирішили підвищити оренду відділенням «Укрпошти» з 1 гривні до 1,5 млн

Миколаївські депутати, дізнавшись про зарплату директора "Укрпошти", вирішили підвищити вартість оренди поштових приміщень в місті з 1 гривні до 1,5 мільйонів на рік.

Середа, 5 лютого 2020, 13:27

Про це повідомляє місцеве видання “НикВести” з посиланням на засідання депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності та благоустрою.

Так, депутат Миколаївської міськради Ігор Копійка заявив, що дізнавшись про майже двухміліонной щомісячної зарплати глави “Укрпошти” Ігоря Смілянського вирішив проаналізувати роботу держпідприємства в Миколаєві.

Зараз в місті “Укрпошта” орендує в місті 16 об’єктів за 1 гривню, однак незабаром це держпідприємство стане комерційною організацією і тому необхідно підвищити орендну плату до 128 тис. Грн на місяць.

“Коли читаєш ЗМІ, дивуєшся такими жирними заробітними платами наших керівників великих держпідприємств. Я читав і мені прилетіло, що керівник” Укрпошти “отримує зарплату близько 2 мільйонів.” Укрпошта “на сьогоднішній день працює в Миколаєві і орендує комунальну власність за 1 гривню. Є пропозиція доручити Управлінню комунальної власності, у них зараз буде йти пролонгація. Так як “Укрпошта” зараз стала комерційною організацією, застосувати ставку 25% і отримає щомісяця в бюджет міста 128 тисяч гривень. всього про 16 об’єктів. Множимо на 12 і це практично одна місячна заробітна плата, яку отримує керівник “Укрпошти” на місяць. Нехай він річну оплату нам заплатить і далі отримує свою зарплату. Пропозиція до управління комунальної власності під час переукладання договору застосувати мінімальну ставку 25%” , – сказав Ігор Копійка.

На відео з 1 години 25 хвилини

Так, члени комісії підтримали рішення доручити Управлінню комунального майна підвищити вартість оренди міської власності “Укрпошти” зі ставкою 25% під час переукладання договору оренди.

Теги: Игорь Смелянский, Николаев, Укрпочта

Підписуйтесь на #Букви у Telegram і Facebook і читайте найважливіші та найсвіжіші новини першими!