У Миколаєві вирішили підвищити оренду відділенням «Укрпошти» з 1 гривні до 1,5 млн

Миколаївські депутати, дізнавшись про зарплату директора "Укрпошти", вирішили підвищити вартість оренди поштових приміщень в місті з 1 гривні до 1,5 мільйонів на рік.

Про це повідомляє місцеве видання “НикВести” з посиланням на засідання депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності та благоустрою.

Так, депутат Миколаївської міськради Ігор Копійка заявив, що дізнавшись про майже двухміліонной щомісячної зарплати глави “Укрпошти” Ігоря Смілянського вирішив проаналізувати роботу держпідприємства в Миколаєві.

Зараз в місті “Укрпошта” орендує в місті 16 об’єктів за 1 гривню, однак незабаром це держпідприємство стане комерційною організацією і тому необхідно підвищити орендну плату до 128 тис. Грн на місяць.

“Коли читаєш ЗМІ, дивуєшся такими жирними заробітними платами наших керівників великих держпідприємств. Я читав і мені прилетіло, що керівник” Укрпошти “отримує зарплату близько 2 мільйонів.” Укрпошта “на сьогоднішній день працює в Миколаєві і орендує комунальну власність за 1 гривню. Є пропозиція доручити Управлінню комунальної власності, у них зараз буде йти пролонгація. Так як “Укрпошта” зараз стала комерційною організацією, застосувати ставку 25% і отримає щомісяця в бюджет міста 128 тисяч гривень. всього про 16 об’єктів. Множимо на 12 і це практично одна місячна заробітна плата, яку отримує керівник “Укрпошти” на місяць. Нехай він річну оплату нам заплатить і далі отримує свою зарплату. Пропозиція до управління комунальної власності під час переукладання договору застосувати мінімальну ставку 25%” , – сказав Ігор Копійка.

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Так, члени комісії підтримали рішення доручити Управлінню комунального майна підвищити вартість оренди міської власності “Укрпошти” зі ставкою 25% під час переукладання договору оренди.