У Миколаєві спустили на воду малий броньований артилерійський катер "Нікополь", який разом з екіпажем був захоплений у Керченській протоці у 2018 році.

Про це повідомили в прес-службі концерну “Укрборонопром”.

9 квітня на державному підприємстві “Миколаївський суднобудівний завод” завершили ремонт і відновили боєздатність малого броньованого артилерійського катера (МБАК) “Вишгород”. Катер спущений на воду та найближчим часом “Вишгород” піде з акваторії заводу.

Також була відновлена ​​боєздатність малого броньованого артилерійського катера “Нікополь”, які був захоплений російськими силовиками у 2018 році. Ремонт “Нікополя” ще не завершений — триває відновлення електросистем та електрообладнання. Очікується, що роботи триватимуть до кінця квітня.

“Ремонтні роботи на “Вишгороді” були закінчені навіть раніше запланованого, а на катері “Нікополь” вони теж на фінальній стадії, обидва катери спустили на воду одночасно. Ми розуміємо, що катери виконують бойові завдання, тому намагалися якомога швидше відновити їх боєздатність і повернути “на службу” ВМС”, – повідомив директор заводу Валерій Калашніков.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року російські військові захопили в нейтральних водах Керченської протоки українські малі броньовані артилерійські катери “Бердянськ”, “Нікополь” і буксир “Яни Капу”. #Букви нагадали, як це було.

В рамках обміну українських військовополонених моряків передали українській стороні на початку вересня цього року. 18 листопада, в акваторії Чорного моря стартував процес по поверненню кораблів, 20 листопада вони почали прибувати до Очакова.