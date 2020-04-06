У дворі офісного центру в Миколаєві сталася стрілянина в результаті чого був поранений в голову бізнесмен.

Про це повідомляє пресслужба поліції.

За даними місцевого видання Novosti N, поранений – відомий в Миколаєві бізнесмен Михайло Титов, відомий під прізвиськом “Мультик”. Зараз він знаходиться в реанімації.

ЗМІ пишуть, що у дворі офісного центру “Техноконтракт” в Миколаєві стався збройний конфлікт із застосуванням вогнепальної зброї.

На місці події знайдено кілька гільз калібру 9 мм. Стрілець зник з місця події.

У зв’язку з замахом в Миколаєві оголошено план “Перехоплення” – розшукується автомобіль темного кольору на єврономерах.

У поліції зазначили, що за даним фактом поліцейські почали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 115 “Замах на умисне вбивство” Кримінального кодексу України.

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