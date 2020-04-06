Про це повідомляє пресслужба поліції.
За даними місцевого видання Novosti N, поранений – відомий в Миколаєві бізнесмен Михайло Титов, відомий під прізвиськом “Мультик”. Зараз він знаходиться в реанімації.
ЗМІ пишуть, що у дворі офісного центру “Техноконтракт” в Миколаєві стався збройний конфлікт із застосуванням вогнепальної зброї.
На місці події знайдено кілька гільз калібру 9 мм. Стрілець зник з місця події.
У зв’язку з замахом в Миколаєві оголошено план “Перехоплення” – розшукується автомобіль темного кольору на єврономерах.
У поліції зазначили, що за даним фактом поліцейські почали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 115 “Замах на умисне вбивство” Кримінального кодексу України.
- 29 серпня 2017 року внаслідок спільної операції Генпрокуратури з відділом “К” СБУ в Миколаєві затримано п’ятьох осіб, в тому числі – лідер злочинної організації Михайло Титов, відомий в кримінальному середовищі як “Мультик”.