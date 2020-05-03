У Миколаєві на 77-му році життя Заслужений тренер України Євген Штермер. У момент смерті він перебував за кермом власного авто.

Про це повідомляють #Букви.

У Федерації велосипедного спорту України підтвердили факт смерті Штермера.

“3 травня 2020 на 77 році пішов з життя прекрасний тренер з велосипедного спорту Євген Львович Штермер… Висловлюємо глибокі співчуття рідним… Вічна і світла пам’ять”, — йдеться в повідомленні.

За інформацією місцевого видання “Новости-N”, Штермер загинув, перебуваючи за кермом свого авто. В цей час він повертався з тренування і, ймовірно, відчув нездужання. Чоловік встиг натиснути на гальмо і зупинити автомобіль прямо посеред дороги, після чого втратив свідомість. Медики, які прибули на місце, констатували смерть.

Зазначимо, Штермер — один з найбільш відомих тренерів з велоспорту в Україні. Незважаючи на поважний вік і проблеми з серцем, останніми роками Штермер продовжував викладати в Миколаївській обласній школі вищої спортивної майстерності. Багато з його вихованців — учасники Олімпійських ігор, чемпіонатів світу, Європи та інших престижних змагань.

Штермер удостоєний почесних звань “Заслужений тренер України” та “Заслужений працівник фізичної культури України”, а також нагороджений орденом “За заслуги”.