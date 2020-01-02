Про це повідомляє місцеве управління ГСЧС.

Уточнюється, що інцидент стався в районі станції Любине в Снігурівському районі Миколаївської області.

“2 січня об 11:36 надійшло повідомлення про загоряння теплотяга пасажирського потяга “Харків-Херсон” біля станції Любине в Снігурівському районі Миколаївської області. На виклик прибули співробітники 24 державно-рятувальної частини ДУ ДСНС України в Миколаївській області та місцева пожежна охорона “Первомайське”. Вдалося з’ясувати, що машиніст, його помічник і провідники намагалися погасити загоряння вогнегасниками, але не вдалося”, – сказано в повідомленні.

Рятувальники локалізували пожежу о 12:00 та ліквідували її о 12:35.

Відзначається, що причиною пожежі стало замикання високовольтної камери секції Б теплотяга.

Уточнюється також, що теплотяг був відчеплений від поїзда і відігнаний на безпечну відстань. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.