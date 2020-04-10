У Врадіївському районі Миколаївської області чоловік погрожував ножем поліцейським, які попросили його вдягти медичну маску.

Про це повідомили в прес-службі поліції Миколаївській області.

У четвер, 9 квітня, дільничний місцевого відділу поліції під час патрулювання зупинив чоловіка в стані сп’яніння, який знаходився в громадському місці без маски всупереч постанові уряду.

Правоохоронці запропонували чоловіку придбати маску та супроводив його до аптеки, проте порушник дістав ніж та почав погрожувати поліцейським.

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“Біля аптеки врадіївчанин обернувся до поліцейських, дістав з кишені розкладного ножа та пригрозив його застосувати до співробітників поліції. Побачивши, що дільничний має намір вчинити фізичний опір, чоловік намагався втекти, однак був затриманий правоохоронцям”, — зазначили в главку.

У відділі поліції з’ясувалося, що чоловік раніше вже притягувався до відповідальності за крадіжки. За фактом загрози поліцейським щодо чоловік було розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 345 ККУ. Йому загрожує до 2 років виправних робіт, до півроку арешту або обмеження/позбавлення волі на строк до трьох років.

Крім того, на нього було складено адмінпротокол за перебування в громадському місці в п’яному вигляді (ст. 178 КУпАП). Вирішується питання про обрання порушнику запобіжного заходу.