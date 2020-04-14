Covid-19 Україна

оновлено 14.04.2020 о 14:01

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На Миколаївщині підтверджено ще 9 випадків коронавірусу

У Миколаївській області за сьогодні підтверджено ще 9 випадків інфікування коронавірусом COVID-19.

Вівторок, 14 квітня 2020, 14:05

Про це повідомляє прес-служба обласної державної адміністрації.

“14 квітня виявлено 9 нових випадків. З них 2 особи живуть в с.Вороновка, 6 осіб з Вознесенська (4 з однієї сім’ї) і 1 з с. Прибужани. Зазначені особи належать до тісного кола спілкування з тими, що раніше захворіли, за релігійною ознакою”, – сказано в повідомленні.

Уточнюється, що в цілому в області тепер підтверджено вже 14 випадків коронавірусу і всі вони зафіксовані в Вознесенському районі.

В даний момент в обласній інфекційній лікарні перебувають ще 17 людей з підозрою на коронавірус.

При цьому з початку епідемії на COVID-19 в Миколаївській області було протестовано 130 пацієнтів.

Теги: Коронавірус, Миколаївська область, Пандемия, карантин

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