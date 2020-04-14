На Миколаївщині підтверджено ще 9 випадків коронавірусу

Про це повідомляє прес-служба обласної державної адміністрації.
“14 квітня виявлено 9 нових випадків. З них 2 особи живуть в с.Вороновка, 6 осіб з Вознесенська (4 з однієї сім’ї) і 1 з с. Прибужани. Зазначені особи належать до тісного кола спілкування з тими, що раніше захворіли, за релігійною ознакою”, – сказано в повідомленні.
Уточнюється, що в цілому в області тепер підтверджено вже 14 випадків коронавірусу і всі вони зафіксовані в Вознесенському районі.
В даний момент в обласній інфекційній лікарні перебувають ще 17 людей з підозрою на коронавірус.
При цьому з початку епідемії на COVID-19 в Миколаївській області було протестовано 130 пацієнтів.
- Раніше повідомлялося, що в МОЗ хочуть вивчити “феномен” Миколаївської області – єдиній області України, де немає випадків коронавірусу.
- Головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко провів в регіоні “спецоперацію” з повторному огляді результатів тестів на COVID-19, проведених місцевої лабораторією. За підсумками перевірки Ляшко повідомив, що коронавірусну інфекцію в Миколаєві не вдалося знайти, хоча “шукали інтенсивно”.
- 10 квітня стало відомо, що СБУ перевіряє інформацію стосовно службової недбалості посадових осіб Миколаївської ОДА, які не вжили заходів щодо протидії поширенню COVID-19.