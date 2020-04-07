Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Олександр Стадник, передає пресслужба Офісу президента.
При цьому повідомляється, що жоден тест на COVID-19 не показав позитивного результату.
“Голова Миколаївської ОДА повідомив, що зараз в обласній інфекційній лікарні перебуває дев’ятеро пацієнтів з підозрою на коронавірус. Але поки жоден тест не показав позитивного результату”, – йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що було прийнято рішення направити перевірку з МОЗ.
“Учасники наради вирішили направити до Миколаївської області перевірку з Міністерства охорони здоров’я, щоб переконатися в правильності проведення тестів”, – йдеться в повідомленні.
- В Україні станом на ранок 7 квітня зафіксовано 1462 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. За добу було підтверджено 143 нові випадки.
- В Україні за минулу добу померли 7 людей, у яких був діагностований коронавірус COVID-19.
- Раніше повідомлялося, що 85% пацієнтів, які загинули від COVID-19 в Україні, були старше 50 років та мали важкі супутні захворювання.