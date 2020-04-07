Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Олександр Стадник, передає пресслужба Офісу президента.

При цьому повідомляється, що жоден тест на COVID-19 не показав позитивного  результату.

“Голова Миколаївської ОДА повідомив, що зараз в обласній інфекційній лікарні перебуває дев’ятеро  пацієнтів з підозрою на коронавірус. Але поки жоден тест не показав позитивного результату”, – йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що було прийнято рішення направити перевірку з МОЗ.

“Учасники наради вирішили направити до  Миколаївської  області  перевірку з Міністерства охорони здоров’я, щоб переконатися в правильності проведення тестів”, – йдеться в повідомленні.

  • В Україні станом на ранок 7 квітня зафіксовано 1462 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. За добу було підтверджено 143 нові випадки.
  • В Україні за минулу добу померли 7 людей, у яких був діагностований коронавірус COVID-19.
  • Раніше повідомлялося, що 85% пацієнтів, які загинули від COVID-19 в Україні, були старше 50 років та мали важкі супутні захворювання.