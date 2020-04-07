У Миколаївській області з підозрою на коронавірус були ушпиталені дев'ятеро осіб.

Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Олександр Стадник, передає пресслужба Офісу президента.

При цьому повідомляється, що жоден тест на COVID-19 не показав позитивного результату.

“Голова Миколаївської ОДА повідомив, що зараз в обласній інфекційній лікарні перебуває дев’ятеро пацієнтів з підозрою на коронавірус. Але поки жоден тест не показав позитивного результату”, – йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що було прийнято рішення направити перевірку з МОЗ.

“Учасники наради вирішили направити до Миколаївської області перевірку з Міністерства охорони здоров’я, щоб переконатися в правильності проведення тестів”, – йдеться в повідомленні.