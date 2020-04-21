У Миколаївській області зафіксували перший летальний випадок від коронавірусної інфекції COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба Миколаївської ОДА у Facebook.

“Померла жителька с. Воронівка, Вознесенського району, у віці 81 року, яка захворіла 01.04.2020 та 09.04.2020 її було госпіталізовано до КНП “Миколаївський обласний центр лікування інфекційних хвороб” з підозрою на коронавірусну інфекцію COVID -19″, – йдеться у повідомленні.

Коронавірус підтвердив лабораторний метод ПЛР 11 квітня.