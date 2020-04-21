Про це повідомляє пресслужба Миколаївської ОДА у Facebook.
“Померла жителька с. Воронівка, Вознесенського району, у віці 81 року, яка захворіла 01.04.2020 та 09.04.2020 її було госпіталізовано до КНП “Миколаївський обласний центр лікування інфекційних хвороб” з підозрою на коронавірусну інфекцію COVID -19″, – йдеться у повідомленні.
Коронавірус підтвердив лабораторний метод ПЛР 11 квітня.
- В Миколаївській області, 11 квітня, зареєстровали перші випадки захворювання на коронавірус COVID-19.
- Причиною спалаху коронавірусу на Миколаївщині стали релігійні обряди вдома та недотримання карантину.
- В Україні продовжує зростати кількість випадків зараження коронавірусом COVID-19. Станом на сьогоднішній ранок вона перевищила позначку в 6 тисяч.