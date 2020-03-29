У Нікополі під час обшуку автомобіля "Toyota Land Cruiser", в багажнику знайшли тіло оперуповноваженого Нікопольського відділу поліції з вогнепальними пораненнями.

Про це повідомляє пресслужба поліції Дніпропетровської області.

“Зазначений автомобіль 29 березня близько 1 години ночі зупинили співробітники сектора реагування патрульної поліції Нікопольського ОП. За кермом транспортного засобу перебував 56-річний житель Нікополя, а поруч – його 35-річний син. Під час перевірки документів та автомобіля в багажнику було виявлено поліетиленовий мішок з тілом”, – йдеться в повідомленні.

Як попередньо встановлено, у затриманого виник конфлікт зі співробітником поліції, в результаті чого він зробив кілька пострілів в його сторону. В результаті вогнепального поранення поліцейський помер на місці. Зброю вилучено та направлено на експертизу.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. 56-річного чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України. Встановлюються всі обставини злочину.