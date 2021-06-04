Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Кардинал Рейнхард Маркс написав листа Папі Франциску, в якому зауважив:
“Мені важко розділити відповідальність за катастрофу сексуального насилля з боку церковних служителів за останні десятиріччя… Всі розслідування та звіти за ці роки засвідчили, що було багато особистих невдач та адміністративних помилок, а також інституційних та системних невдач”.
Папа Римський поки не відреагував на прохання про “відставку” від кардинала. Йому наказали залишатися в тому сані та на тій посаді, яку він нині обіймає, аж поки не буде прийнято рішення з цього приводу представниками вищого духовенства.
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Він розповів журналістам, що відкрито опублікував листа, якого написав Папі. За його словами, Франциск схвалив такий крок.
“Мені боляче бачити серйозну репутаційну шкоду для єпископів через ситуації з сексуальним насиллям… Я відчуваю, що продовжую мовчати, як і інші, намагаюсь дбати про репутацію церкви, але повинен взяти відповідальність на себе особисто”, – написав він в листі.
У 2018 році у звіті католицької церкви Німеччини було визнано понад 3,6 тис. випадків сексуального насилля відносно дітей з боку церковного духовенства в період з 1946 по 2014 рік. Доповідь готували впродовж чотирьох років. В основному, жертвами були хлопчики. Понад 50% з них – молодші 13 років. Кожний шостий випадок був пов’язаний зі зґвалтуванням. В сексуальному насиллі підозрювали щонайменше 1670 священнослужителів.
“Я відповідав за них, за представників духовенства, значить я також маю понести покарання… Один з варіантів, як це зробити – моя відставка”, – написав кардинал, додавши, що його вчинок може стати “сигналом до нового початку, нового пробудження церкви”.
- В 2019 році Папа Франциск видав директиву, якою вимагав від всіх католицьких священників та монахинь повідомляти церкву про випадки чи підозри щодо сексуальних домагань.