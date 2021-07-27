Про це повідомляє видання Welt.
За даними видання, федеральне управління цивільного захисту та допомоги при стихійних лихах присвоїло цій події рівень попередження “Надзвичайна небезпека”.
JUST IN – Severe explosion at “Bayer” chemical plant in Leverkusen, Germany. A huge column of smoke rises. Population warned to immediately close windows and doors.pic.twitter.com/sFrR0v0uDG
— Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) July 27, 2021
Місцева поліція перекрила прилеглі траси.
#Leverkusen #Explosion #Müllverbrennungsanlage der Bayer AG brennt! Fenster und Türen schließen! https://t.co/a0hLqiLWvs pic.twitter.com/v5FXqBCmd0
— Schockfünf (@FohlenJens) July 27, 2021
У свою чергу в пресслужбі Chempark уточнили, що вибух стався з невідомої причини. У компанії закликали місцевих жителів закрити вікна і двері.
“З невідомої раніше причини в Chempark Leverkusen стався вибух. Взвод пожежних і авіаційна випробувальна машина в дії. Мешканці, будь ласка, переходьте в закриті приміщення і тримайте двері і вікна закритими”, – йдеться в повідомленні організації в Twitter.
Aus bisher unbekannter Ursache kam es zu einer Explosion im Chempark Leverkusen. Werkfeuerwehr und Luftmesswagen im Einsatz. Anwohner bitte geschlossene Räume aufsuchen sowie Türen und Fenster geschlossen zu halten.
— CHEMPARK (@CHEMPARK) July 27, 2021
ОНОВЛЕНО 13:54
У результаті потужного вибуху у німецькому місті Леверкузен на хімічному промисловому майданчику постраждали дві особи. Місцезнаходження ще п’ятьох не можуть встановити. Про це йдеться у заяві компанії Currenta, якій належить аварійна промзона Chempark.
Повідомляється, що вибух стався на сміттєспалювальному підприємстві в районі Бюрріг. На місці працюють рятувальники, сирени вже сповістили населення про небезпеку.
“В результаті події постраждали кілька співробітників, принаймні двоє з них – серйозно. В даний час вони госпіталізовані. Місцезнаходження п’ятьох співробітників поки не встановлено”, – йдеться в повідомленні.
- Як відомо, увечері 20 липня на заводі “РівнеАзот” відбулась позаштатна ситуація – розгерметизація трубопроводу в цеху виробництва азотної кислоти. Внаслідок витоку газу утворилася хмара жовто-оранжевого кольору, яка рушила в бік обласного центру та його північних околиць. За фактом аварії порушено кримінальне провадження.
- Через аварію на заводі “Рівнеазот” метеорологи радять місцевому населенню не гуляти під дощем без парасольок.