Про це повідомляє видання Welt.

За даними видання, федеральне управління цивільного захисту та допомоги при стихійних лихах присвоїло цій події рівень попередження “Надзвичайна небезпека”.

Місцева поліція перекрила прилеглі траси.

У свою чергу в пресслужбі Chempark уточнили, що вибух стався з невідомої причини. У компанії закликали місцевих жителів закрити вікна і двері.

“З невідомої раніше причини в Chempark Leverkusen стався вибух. Взвод пожежних і авіаційна випробувальна машина в дії. Мешканці, будь ласка, переходьте в закриті приміщення і тримайте двері і вікна закритими”, – йдеться в повідомленні організації в Twitter.

ОНОВЛЕНО 13:54

У результаті потужного вибуху у німецькому місті Леверкузен на хімічному промисловому майданчику постраждали дві особи. Місцезнаходження ще п’ятьох не можуть встановити. Про це йдеться у заяві компанії Currenta, якій належить аварійна промзона Chempark.

Повідомляється, що вибух стався на сміттєспалювальному підприємстві в районі Бюрріг. На місці працюють рятувальники, сирени вже сповістили населення про небезпеку.

“В результаті події постраждали кілька співробітників, принаймні двоє з них – серйозно. В даний час вони госпіталізовані. Місцезнаходження п’ятьох співробітників поки не встановлено”, – йдеться в повідомленні.

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