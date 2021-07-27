Потужний вибух прогримів у вівторок, 27 липня, на території великого хімічного виробництва Chempark Leverkusen, розташованого в місті Леверкузен на заході ФРН.

Про це повідомляє видання Welt.

За даними видання, федеральне управління цивільного захисту та допомоги при стихійних лихах присвоїло цій події рівень попередження “Надзвичайна небезпека”.

JUST IN – Severe explosion at “Bayer” chemical plant in Leverkusen, Germany. A huge column of smoke rises. Population warned to immediately close windows and doors.pic.twitter.com/sFrR0v0uDG — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) July 27, 2021

Місцева поліція перекрила прилеглі траси.

У свою чергу в пресслужбі Chempark уточнили, що вибух стався з невідомої причини. У компанії закликали місцевих жителів закрити вікна і двері.

“З невідомої раніше причини в Chempark Leverkusen стався вибух. Взвод пожежних і авіаційна випробувальна машина в дії. Мешканці, будь ласка, переходьте в закриті приміщення і тримайте двері і вікна закритими”, – йдеться в повідомленні організації в Twitter.

Aus bisher unbekannter Ursache kam es zu einer Explosion im Chempark Leverkusen. Werkfeuerwehr und Luftmesswagen im Einsatz. Anwohner bitte geschlossene Räume aufsuchen sowie Türen und Fenster geschlossen zu halten. — CHEMPARK (@CHEMPARK) July 27, 2021

ОНОВЛЕНО 13:54

У результаті потужного вибуху у німецькому місті Леверкузен на хімічному промисловому майданчику постраждали дві особи. Місцезнаходження ще п’ятьох не можуть встановити. Про це йдеться у заяві компанії Currenta, якій належить аварійна промзона Chempark.

Повідомляється, що вибух стався на сміттєспалювальному підприємстві в районі Бюрріг. На місці працюють рятувальники, сирени вже сповістили населення про небезпеку.

“В результаті події постраждали кілька співробітників, принаймні двоє з них – серйозно. В даний час вони госпіталізовані. Місцезнаходження п’ятьох співробітників поки не встановлено”, – йдеться в повідомленні.