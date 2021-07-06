Суд у Німеччині визнав винними за кількома пунктами членів банди педофілів, яких звинуватили в жорстокому ставленны до дітей. Максимальний строк ув'язнення - 14 років.

Про це повідомляє BBC.

Головний обвинувачуваний, 28-річний Адріан, отримав 14 років у в’язниці. Решту трьох чоловіків засудили до 10 – 12 років за ґратами. Також судовий вирок винесли матері Адріана. Вона отримала п’ять років за ґратами за допомогу злочинцям та підбурювання до насилля.

Прокурори характеризували дії педофілів, як “жахливі”. Зокрема, педофіли дали по великій дозі наркотиків групі хлопчиків та утримували їх кілька днів в будівлі саду в Мюнстері. Після цього вони зняли відео та завантажили його в Мережу. Одним з хлопчиків був син педофіла. Хлопчику зараз 11 років.

Головного в банді педофілів, Адріана, визнали винним за 29 пунктами. Після того як він проведе 14 років у в’язниці, його переведуть на превентивний арешт, аби він не здійснив подібних злочинів у майбутньому.

Головуючий суддя Матіас Фейлер сказав, що під час слухань вдалося продемонструвати, як діють педофіли та висловив полегшення з приводу того, що жертвам не довелося давати свідчення перед судом.

Судовий процес тривав рік.