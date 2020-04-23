У Нью-Йорку (США) більшість пацієнтів з COVID-19, які були підключені до апаратів штучної вентиляції легенів (ШВЛ), померли.

Про це свідчать результати відповідного дослідження, опубліковані в журналі Американської медичної асоціації.

Дослідження проводилося на базі клініки Northwell Health, найбільшої в штаті Нью-Йорк.

Серед всіх пацієнтів клініки з COVID-19 померли 20%. При цьому, 88% з тих, кого підключали до апаратів ШВЛ, померли. Цей апарат використовують у разі, коли у пацієнта критична стадія захворювання і він не може дихати самостійно.

Доктор Софія Річардсон з Інституту медичних досліджень імені Файнштейна зазначила, що близько 12% пацієнтів, які брали участь в дослідженні, потребували підключення до ШВЛ.

Під час дослідження медики спостерігали за 5,7 тисячами пацієнтів з COVID-19, яких госпіталізували в період з 1 березня по 4 квітня. Середній вік пацієнтів – 63 роки. У половини з них перебіг захворювання був з ускладненнями. При цьому, ті, у кого були ускладнення, мали супутні захворювання. У 57% був високий кров’яний тиск, а 41% було ожиріння, у 34% був цукровий діабет.

“Серед пацієнтів, які померли, пацієнти з діабетом частіше отримували інвазивну штучну вентиляцію легенів або лікування у відділенні інтенсивної терапії в порівнянні з тими, у кого не було діабету”, – пишуть дослідники.

Також медики зазначили, що чоловіки частіше вмирали, ніж жінки, і ніхто у віці до 18 років не помер.

В середньому, пацієнтів відправляли додому через чотири дні лікування. При цьому 14% лікувалися в реанімації, 3% потребували інтенсивного діалізу і 21% померли.

“У цьому дослідженні повідомлялося про показники смертності тільки у пацієнтів з певними наслідками (виписки або смерті), а при більш тривалому дослідженні можуть бути виявлені різні показники смертності, оскільки заражені різні верстви населення”, – вказали дослідники з Northwell.

Метою дослідження було визначити, які характеристики, клінічні прояви і результати пацієнтів, госпіталізованих з коронавірусною хворобою COVID-19 в США.

“Смертність серед тих, хто отримали штучну вентиляцію легенів, склала 88,1%. Смертність серед тих, хто отримали штучну вентиляцію легенів в вікових групах від 18 до 65 років склала 76,4% і старше 65 років – 97,2%”, – зазначили в дослідженні.

При цьому, пацієнти віком від 18 до 65 років, яким не потрібно підключення до апарату ШВЛ, вмирали в 19,8% випадків, а ті, кому більше 65 – в 26,6%.

Дослідники зазначили, що дані про рівень смертності серед пацієнтів, які були підключені до апаратів ШВЛ, аналогічні менш масштабним спостереженнями, які раніше проводилися в різних штатах.

Ще один недолік дослідження – він стосується даних тільки 46,2% пацієнтів, оскільки деякі залишалися в лікарні під час публікації результатів. Також, недоліком самі дослідники називають той факт, що дані збирали з електронних карт пацієнтів, а якби їх збирали при особистому огляді, то, можливо, дані були б іншими.