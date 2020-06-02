У Нью-Йорку та Вашингтоні на два дні ввели комендантську годину у зв'язку з масовими заворушеннями, викликаними акціями протестів після вбивства поліцейськими Джорджа Флойда.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

За словами мера Вашингтона Мюрієл Баузер, комендантська година вводиться 1 червня, з 19:00 за місцевим часом на дві доби.

Баузер додала, що учасники протесту мають право на використання Першої поправки, але не повинні “руйнувати місто”.

Щоб навести порядок у Вашингтоні, на вулиці вийшли тисячі військових і правоохоронців. Це пряме розпорядження президента Дональда Трампа.

“Тисячі добре озброєних солдатів, військовослужбовців і співробітників правоохоронних органів будуть направлені, щоб зупинити заворушення, грабежі, вандалізм, напади і безглузде знищення майна в столиці – Вашингтоні”, – заявив Трамп.

Президент США зазначив, що також хотів би справедливості в справі щодо вбивства Флойда, але проти того, щоб мирних демонстрантів не чули через “розлючений натовп”.

“Ми не можемо допустити, щоб вимоги мирних демонстрантів було заглушено розлюченим натовпом. Основні жертви заворушень – це мирні громадяни в наших найбідніших районах. І як їх президент я буду боротися за їх безпеку. Я буду боротися, щоб захистити вас”, – сказав Трамп.

Щоб розігнати протестуючих під Білим домом до введення комендантської години, правоохоронці задіяли зброю з гумовими кулями і сльозогінний газ.

У Нью-Йорку комендантську годину ввели 1 червня з 23:00 до 05:00 2 червня. Це підтвердили губернатор штату Ендрю Куомо і мер міста Білл де Блазіо.

Варто нагадати, що під час масових заворушень демонстранти підпалили торговий центр в Лос-Анджелесі і розграбували магазини в Нью-Йорку.

По дорозі до Брукліна протестувальники розбивали вікна і грабували розкішні магазини вздовж П’ятої авеню на Манхеттені.

Двох поліцейських в Буффало (штат Нью-Йорк) збили автомобілем, але невідомо, чи був цей інцидент навмисним.

Як повідомлялося раніше, кілька днів тому в Міннеаполісі поліцейські затримали темношкірого чоловіка. При затриманні один з поліцейських застосував задушливий прийом, наступаючи коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер.