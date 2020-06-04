У нью-йоркському районі Брукліні підстрелили двох поліцейських, ще один отримав ножові поранення.

Про це повідомляє телеканал Pix 11.

За словами комісара поліції Дермота Ши, близько 23:45 двоє поліцейських працювали на виклику щодо мародорства на розі вулиць Черч і Флетбуш, коли чоловік, озброєний ножем, підійшов і вдарив одного з поліцейських у шию.

У якийсь момент зловмисникові вдалося вихопити пістолет у одного з офіцерів і вистрілити кілька разів.

За словами влади, після почутих пострілів, на місце прибули ще двоє поліцейських. Підозрюваний вистрілив в них. Обидва копа отримали поранення в руки. Поранений і сам зловмисник.

Правоохоронців госпіталізували. Повідомляється, що їхньому життю нічого не повинно загрожувати.

Поки немає ніяких офіційних повідомлень про особу нападника і причини події.