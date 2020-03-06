Більше 2700 жителів Нью-Йорка знаходяться в домашній ізоляції через спалах коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє видання The New York Times.

Згідно з даними місцевої влади, кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом COVID-19 у штаті Нью-Йорк у четвер подвоїлася і досягла 22 людей.

З них двоє пацієнтів перебувають у критичному стані в самому місті Нью-Йорк – у відділеннях інтенсивної терапії в лікарнях Манхеттена і Брукліна. Поки незрозуміло, як вони заразилися, оскільки вони не відвідували регіони, в яких спостерігається спалах, і не контактували з людьми, у яких діагностували вірус.

При цьому зберігається загроза подальшого поширення вірусу. Так, за даними нью-йоркського міського департаменту охорони здоров’я, 2773 жителів міста перебувають на домашньому карантині (в основному на добровільній самоізоляції). Більшість із них нещодавно повернулися з п’яти країн, де спостерігається серйозний спалах коронавірусу: Китаю, Італії, Ірану, Південної Кореї та Японії.

Людей, які перебувають на самоізоляції вдома, закликають “мінімізувати вихід на вулицю”. При появі симптомів захворювання – кашлю і температури – їм радять негайно звернутися до лікаря і пройти обстеження.

Як наголошує видання, влада штату Нью-Йорк досі достеменно не знає, як довго вірус циркулював на його території і скільки людей в підсумку могли заразитися.

“Важко сказати, як довго він циркулює в нашому середовищі”, – заявив в коментарі виданню доктор Майкл Філліпс, головний епідеміолог однієї з нью-йоркських лікарень.

Про перший підтверджений випадок захворювання коронавірусом у Нью-Йорку стало відомо в неділю. Вірус діагностували у 39-річної жінки, яка заразилася під час відвідин Ірану.

Другим став 50-річний чоловік, який працює юристом на Манхеттені. Також заразилися дев’ять осіб, які контактували з ним (в тому числі дружина, двоє дітей і сусід).

Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо вже ініціював збільшення поставок тест-систем для тестування на наявність COVID-19.

Тим часом у Нью-Йорку в якості запобіжного заходу були закриті кілька шкіл і синагога. Їх відвідували пацієнти, у яких діагностували коронавірус.

Глобальні обмежувальні заходи влада міста поки що вводити не планує.