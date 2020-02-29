Про це повідомляє The New York Times.

Зовсім скоро Нью-Йорк стане третім штатом, де діє заборона пластикових пакетів. Раніше заборона почала діяти в Каліфорнії та Орегоні.

За словами державних чиновників, жителі Нью-Йорка наразі використовують 23 мільярди пластикових пакетів на рік. Велика частина цих пакетів потім потрапляє на вулиці, застряє в гілках дерев, шкодить птахам та мешканцям водойм.

Спроби заборонити використання одноразових пакетів або стягувати плату за них робилися в Нью-Йорку й раніше. У 2016 році міська рада Нью-Йорка проголосувала за затвердження плати за поліетиленовий пакет в 5 центів, але губернатор Ендрю Куомо заблокував таке рішення в зв’язку з побоюваннями з приводу того, як цей крок позначиться на мешканцях з низьким рівнем доходу. Була розроблена нова стратегія.

Так, з 1 березня заборона буде діяти за безкоштовну видачу і продаж легких пластикових пакетів. Водночас деякі пакети все ж будуть дозволені. Наприклад, сміттєві пакети, а також пластик, який використовується для упаковки їжі на винос, сирого м’яса, риби (або інших продуктів, які можуть щось забруднити) чи для вже зваженої продукції в магазинах.

Штрафи

За порушення закону держава може оштрафувати бізнесменів на 250 доларів за перше порушення та 500 доларів за повторне порушення. Крім цього, місцеві органи влади можуть стягувати 5-центову плату за кожен паперовий пакет, який бере клієнт. З них по 2 центри будуть утримуватися на реалізацію програм з видачі безкоштовних багаторазових сумок, а ще 3 — в Фонд охорони навколишнього середовища Нью-Йорка. Клієнти, які користуються талонами на харчування та державною допомогою, від сплати податку на паперові пакети звільняються.

За словами губернатора Куомо, ідея полягає не в тому, щоб “карати”, а в тому, щоб переконати покупців та підприємства змінити свої звички. Тому в перші дні після початку дії заборони департамент охорони навколишнього середовища Нью-Йорка не планує штрафувати магазини, які продовжують роздавати пакети. Замість цього штат зробив старанну роботу по освіті населення під назвою #BYOBagNY.

Реакція населення

Деякі власники бізнесу та клієнти стурбовані тим, що через заборону буде важко робити покупки, не плануючи заздалегідь. Це може позначитися на зменшенні кількості раптових покупок, а відповідно, і доходи деяких магазинів. Клієнти ж стурбовані тим, що виникнуть нові витрати.

У свою чергу чиновники і захисники навколишнього середовища запевняють, що цей захід може змусити людей підходити до споживання більш усвідомлено і уважно. Тим більше, що багато еко-свідомі мешканці Нью-Йорка добровільно взяли багаторазові сумки за роки до того, як з’явилася заборона, і магазини без проблем обслуговують їх.