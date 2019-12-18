У Нью-Йорку, США почнуть видавати свідоцтва про смерть зі спеціальною опцією для людей, які не ідентифікують себе як чоловіків або жінок.

Про це повідомили в департаменті охорони здоров’я міста Нью-Йорка.

Так починаючи з 2 січня в свідоцтвах про смерть для жителів Нью-Йорка, які при житті не ідентифікували себе як чоловіки або жінки, буде спеціальна позначка “Х” у графі “стать”.

Зазначається, що відповідну зміну робитимуть у разі, якщо таке побажання померлий передав своїм близьким. Родичі загиблого зможуть попросити про це самостійно, якщо така позначка раніше була внесена в свідоцтво про народження, а також при наявності медичних документів про невідповідність гендерної ідентичності. Крім того, кожен житель Нью-Йорка може написати за життя лист та попросити про таку позначку.

“Всі жителі Нью-Йорка, незалежно від їх гендерної ідентичності, заслуговують наявності документів, які відображають і підтверджують, хто вони такі. Сьогодні ми посилаємо чіткий сигнал небінарним жителям Нью-Йорка, що ми поважаємо та шануємо їхні основні права на кожному етапі життя”, — наголосила дружина мера Нью-Йорка Чірлан МакКрей,