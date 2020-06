Про це в Twitter написав мер Нью-Йорка Білл де Блазіо.

Він нагадав, що комендантську годину в місті було введено у зв’язку з тим, що в Нью-Йорку відбувалися заворушення на тлі масових акцій протесту. Тепер же маніфестації носять виключно мирний характер.

У суботу, 6 червня, влада не фіксували серйозних порушень громадського порядку в місті.

“Нью-Йорк: ми скасовуємо комендантську годину негайно. Вчора і минулої ночі жителі нашого міста показали себе з найкращого боку”, – написав де Блазіо.

New York City: We are lifting the curfew, effective immediately. Yesterday and last night we saw the very best of our city.

Tomorrow we take the first big step to restart. Keep staying safe. Keep looking out for each other.

— Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) June 7, 2020