Про це в Twitter написав мер Нью-Йорка Білл де Блазіо.

Він нагадав, що комендантську годину в місті було введено у зв’язку з тим, що в Нью-Йорку відбувалися заворушення на тлі масових акцій протесту. Тепер же маніфестації носять виключно мирний характер.

У суботу, 6 червня, влада не фіксували серйозних порушень громадського порядку в місті.

“Нью-Йорк: ми скасовуємо комендантську годину негайно. Вчора і минулої ночі жителі нашого міста показали себе з найкращого боку”, – написав де Блазіо.

Він також повідомив, що з 8 червня в місті почнуть знімати обмеження, введені раніше через пандемію коронавірусу.

Нагадаємо, у Міннеаполісі поліціянти затримали темношкірого чоловіка. При затриманні один із поліціянтів застосував задушливий напад, наступаючи коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер. Розтин підтвердив, що причиною смерті стало задушення.  