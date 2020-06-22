У Нью-Йорку вирішили знести «расистський» пам’ятник Теодору Рузвельту

Про це повідомляє BBC News.
Відзначається, що бронзовий пам’ятник американському президенту був споруджений в 1940 році біля входу в Американський музей природної історії. Він складається з трьох основних елементів: Рузвельт сидить верхи на коні, поруч з конем з одного боку йде індіанець, з іншого – африканець.
Активісти протягом багатьох років виступали проти пам’ятника, який став, як вважали багато, символом колоніальної експансії і расової дискримінації. Рішення про зняття пам’ятника взяв музей, з чим погодилася влада Нью-Йорка.
“Музей попросив прибрати статую Теодора Рузвельта тому, що вона явно зображує чорношкірих і корінних жителів як поневолених і расово нижчих”, – пояснив мер міста Білл де Блазіо.
Чиновник сказав, що підтримав це рішення, додавши, що “прийшов час видалити цю проблемну статую”.
Не був проти демонтажу і правнук Рузвельта. Він сказав, що статуя не відображає спадщини його предка.
Президент США Дональд Трамп назвав рішення про демонтаж пам’ятника безглуздим і закликав не робити цього.
- Раніше в Міннеаполісі поліцейські затримали темношкірого чоловіка. При затриманні один із поліцейських застосував задушливий прийом, наступивши коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер. Розтин підтвердив, що причиною смерті стало задушення. 28 травня в США спалахнули масові протести проти расизму і поліцейської агресії.
- У червні протести охопили всю країну. Пізніше акції почалися по всьому світу.
- За підрахунками журналістського проекту Bellingcat, під час протестів у США офіцери поліції 157 раз застосовували силу до журналістів. Цей показник вищий, ніж за весь минулий рік.
- Всі четверо поліцейських, які були присутні при затриманні Джорджа Флойда, були звільнені. Спочатку звинувачення були пред’явлені тільки офіцерові поліції Дереку Шовену, який безпосередньо душив Джорджа Флойда. Його взяли під варту. Наразі звинувачення пред’явлені всім 4 офіцерам поліції. Влада Міннеаполіса обіцяє розформувати поліцейський департамент.