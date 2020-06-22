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У Нью-Йорку вирішили знести «расистський» пам’ятник Теодору Рузвельту

У Нью-Йорку вирішили демонтувати кінний пам'ятник колишньому президентові США Теодору Рузвельту, оскільки протестуючі побачили в ньому символ расизму.

Понеділок, 22 червня 2020, 16:34

Про це повідомляє BBC News.

Відзначається, що бронзовий пам’ятник американському президенту був споруджений в 1940 році біля входу в Американський музей природної історії. Він складається з трьох основних елементів: Рузвельт сидить верхи на коні, поруч з конем з одного боку йде індіанець, з іншого – африканець.

Активісти протягом багатьох років виступали проти пам’ятника, який став, як вважали багато, символом колоніальної експансії і расової дискримінації. Рішення про зняття пам’ятника взяв музей, з чим погодилася влада Нью-Йорка.

“Музей попросив прибрати статую Теодора Рузвельта тому, що вона явно зображує чорношкірих і корінних жителів як поневолених і расово нижчих”, – пояснив мер міста Білл де Блазіо.

Чиновник сказав, що підтримав це рішення, додавши, що “прийшов час видалити цю проблемну статую”.

Не був проти демонтажу і правнук Рузвельта. Він сказав, що статуя не відображає спадщини його предка.

Президент США Дональд Трамп назвав рішення про демонтаж пам’ятника безглуздим і закликав не робити цього.

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Теги: Джордж Флойд, протести, Рузвельт, Джордж Флойд, пам'ятник, США

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