У місті Нью-Йорк вперше з березня пом'якшать карантинні обмеження, введені у зв'язку з епідемією коронавірусу, дозволивши ресторанам приймати гостей в приміщеннях.

Журналісти The New York Times опитали експертів різних областей, щоб з’ясувати, наскільки небезпечним може бути відновлення роботи ресторанів.

У середу, 30 вересня, ресторани Нью-Йорка вперше з березня зможуть приймати гостей в приміщеннях. За рішенням губернатора Ендрю Куомо вони зможуть працювати в такому режимі за умови, що відстань між столами буде понад 1,8 метрів, а зали заповнені не більше ніж на 25%. До того ж ресторани працюватимуть тільки до півночі.

З початку епідемії COVID-9 в місті було зафіксовано понад 426 тисяч випадків коронавірусу, понад 23 тисячі людей загинули, і є побоювання, що ослаблення карантинних обмежень призведе до нового спалаху захворювання.

Експерти з різних галузей зазначають, що при виконанні деяких правил можна буде організувати безпечне відвідування ресторанів.

Так доктор Алекс Джахангир, хірург-ортопед, який є головою ради охорони здоров’я Нешвілла вважає, що запобігти спалаху захворювання допоможуть суворі правила, що стосуються носіння відвідувачами масок в той час, коли вони переміщуються по закладу, і постійного носіння масок персоналом.

А інженер-механік Масс, який є консультантом з безпеки ресторанів програми Food & Society Інституту Аспена, вказав, що також необхідно, щоб в ресторані було розв’язуване питання з вентиляцією приміщення. Він говорить про те, що важливо використовувати перегородки між столами, регулярно провітрювати приміщення, відкриваючи вікна і двері (або ж використовувати системи вентиляції та окремо розташовані очищувачі повітря).

Водночас дослідження показують, що ризик захворіти в ресторані — високий, а медики запевняють, що зробити їх відвідування повністю безпечним неможливо.

Так напередодні фахівці Центрів з контролю і профілактиці захворювань США (CDC) опублікували дослідження про зв’язок захворювання і різних видів діяльності. За результатами опитувань, ті, у кого результат тесту на коронавірус був позитивним, в два рази частіше повідомляли, що відвідували ресторани перед тим, як відчули симптоми, ніж ті, чиї результати тестів були негативними. Статистика за іншими видами діяльності, про які запитували дослідники, не була пов’язана з такою ж кількістю випадків захворювання.

Лінсі Марр, професор цивільної і екологічної інженерії в Технологічному інституті Вірджинії, зазначає, що навіть в разі, якщо відвідувачі рестораном носять маски весь час, за винятком моментів, коли їдять і п’ють, ризики залишаються.

Вона вказує на те, що люди в закладах харчування не тільки їдять, а й розмовляють, виділяючи як великі краплі (які несуть небезпеку для тих, хто сидить поруч), так і невеликий аерозоль (який несе небезпеку для всіх в приміщенні). Поширенню зараженого аерозолю, за її словами, не можуть запобігти перегородки.

Дослідниця Дартмутського коледжу Ліндсі Дж. Лейнінгер каже: “Я не можу сказати вам, що їсти в приміщенні безпечно”.

Вона наголошує, що робота рестораном у звичайному режимі небезпечна не тільки для клієнтів, але і для всього персоналу, включаючи кухарів і мийників посуду, оскільки вони будуть дихати одним і тим самим повітрям. До того ж в окремих місцях, як Манхеттен, через високі ціни на нерухомість багато працівників ресторанів змушені жити в маленьких приміщеннях з великою кількістю людей, яких вони також можуть заразити. Подібні умови проживання, за її словами, привели до спалаху в Палермо, Італія.