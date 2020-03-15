Про це повідомляє видання The New York Times з посиланням на владу штату.
Так, помер 65-річний чоловік, який проживав у населеному пункті Сафферн (округ Рокленд). Головний судмедексперт округу заявив, що у померлого були “серйозні проблеми зі здоров’ям”, які, ймовірно, спричинили летальний результат.
Крім того, в Брукліні померла 82-річна жінка. Вона хворіла на емфізему легенів, і зараження коронавірусом значно погіршило її стан.
Померла була однією з перших у місті Нью-Йорк, у кого діагностували COVID-19. Її госпіталізували 3 березня. Померла жінка в п’ятницю ввечері, 13 березня, в медичному центрі Wyckoff Heights.
У штаті вже зареєстровано 613 випадків захворювання на коронавірус. Найбільша концентрація хворих спостерігається в самому Нью-Йорку, де у 269 осіб виявили COVID-19.
- Раніше цього тижня президент США Дональд Трамп на 30 днів заборонив в’їзд до країни іноземних громадян, які подорожують з 26 країн “Шенгену”.
- Адміністрація президента США Дональда Трампа прийняла рішення ввести обмеження на в’їзд до країни з Великої Британії та Ірландії через спалах коронавірусу.