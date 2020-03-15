Про це повідомляє видання The New York Times з посиланням на владу штату.

Так, помер 65-річний чоловік, який проживав у населеному пункті Сафферн (округ Рокленд). Головний судмедексперт округу заявив, що у померлого були “серйозні проблеми зі здоров’ям”, які, ймовірно, спричинили летальний результат.

Крім того, в Брукліні померла 82-річна жінка. Вона хворіла на емфізему легенів, і зараження коронавірусом значно погіршило її стан.

Померла була однією з перших у місті Нью-Йорк, у кого діагностували COVID-19. Її госпіталізували 3 березня. Померла жінка в п’ятницю ввечері, 13 березня, в медичному центрі Wyckoff Heights.

У штаті вже зареєстровано 613 випадків захворювання на коронавірус. Найбільша концентрація хворих спостерігається в самому Нью-Йорку, де у 269 осіб виявили COVID-19.