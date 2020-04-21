За минулу добу, 20 квітня, в штаті Нью-Йорк зафіксували 478 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19. Це мінімальний показник за останні три тижні.

Про це заявив губернатор штату Ендрю Куомо, повідомляє Reuters.

Губернатор зазначив, що позитивна динаміка спостерігається також щодо кількості госпіталізацій на добу.

За його словами, штат вже пройшов “гіршу стадію епідемії” і знаходиться на шляху стабілізації ситуації.

Він нагадав, що в Нью-Йорку з початку епідемії підтверджено 248 тис. випадків зараження, майже 19 тис. пацієнтів померли.

Що стосується скасування деяких мір карантину, він зазначив, що обмеження потрібно буде знімати таким чином, щоб це не спровокувало виникнення нового спалаху.