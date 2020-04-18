У штаті Нью-Йорк зареєстровано найменшу кількість смертей внаслідок зараження коронавірусом COVID-19 за добу протягом останніх двох тижнів.

Про це на брифінгу заявив губернатор штату Ендрю Куомо, повідомляє Reuters.

Він зазначив, що за добу в штаті померло 540 пацієнтів, у яких діагностували COVID-19. Це на 90 менше, ніж добою раніше.

“Якщо ви подивитеся на останні три дні, ви можете стверджувати, що ми пройшли плато і починаємо опускатися, що було б дуже гарною новиною”, – сказав Куомо.

Наразі в лікарнях штату майже 17 тисяч пацієнтів з COVID-19, що на 1300 менше, ніж добою раніше.

За його інформацією, стрімко знижується кількість важких пацієнтів з COVID-19, яким потрібне підключення до апаратів ШВЛ.

Згідно з офіційними даними, за останню добу в штаті підтвердили 7090 нових випадків зараження COVID-19. Всього зараз близько 237 тисяч громадян заражені коронавірусом. З них 13 тисяч 362 – померли внаслідок зараження.

З огляду на те, що за добу довелося госпіталізувати 2 тисячі осіб з коронавірусом, губернатор зазначив, що це “все ще багато”, тому він буде з обережністю підходити до питання про відкриття шкіл і підприємств, згідно з планом президента “Відкрити Америку знову”.