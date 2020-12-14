Медсестра інтенсивної терапії з Нью-Йорку стала першою людиною в штаті, що зробила щеплення щойно схваленої у країні вакцини проти коронавірусу.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Як повідомлялося раніше, 12 грудня управління контролю якості продуктів і медикаментів США (FDA) офіційно схвалило вакцину проти COVID-19 виробництва компанії Pfizer.

О 9:20 ранку за місцевим часом Сандрі Ліндсі, медсестрі реанімації в Єврейському медичному центрі Лонг-Айленда в Квінсі, Нью-Йорк, зробили щеплення від коронавірусу. Цю подію транслювали в прямому етері.

За її словами, це щеплення жодним чином не відрізнялося від будь-якого іншого, що вона робила.

“Я почуваюся добре. Я хотіла б подякувати всім співробітникам, які працюють на передовій, і всім моїм колегам, що виконують свою роботу під час цієї пандемії у всьому світі. Сьогодні я відчуваю надію, полегшення. Сподіваюся, це знаменує початок кінця дуже болючого часу”, — сказала вона.

Медсестра Ліндсі стала першою людиною в Нью-Йорку та однією з перших людей в США, що отримали вакцину після того, як її дозволило FDA.

Перед цим в рамках 3 фази клінічних досліджень понад 21 тисяча осіб з різних країн отримали вакцину Pfizer-BioNTech.

Перша партія вакцини для США була виготовлена на заводі Pfizer в Мічигані. Звідти вона попрямувала на понад 600 підприємств у всіх 50 штатах. Перші постачання були в Мічиганський університет, лікарню Університету Джорджа Вашингтона у Вашингтоні.

Державні і місцеві органи влади самостійно вирішуватимуть кому і коли робити щеплення, але CDC рекомендував, щоб передові медичні працівники і жителі установ довгострокового догляду отримували вакцину першими.

Поява вакцини важлива у цей критичний момент для країни. Станом на неділю, 13 грудня, понад 109 тисяч осіб були ушпиталені з COVID-19. Це найвищий показник від початку пандемії. Також показник перевищував 100 тисяч на день 12 останніх днів.