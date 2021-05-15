В Брукліні (Нью-Йорк) вандали перелізли через огорожу біля католицької церкви, розбили статую розп'ятого Ісуса Христа та спалили американський прапор. Поліція кваліфікувала інцидент, як злочин на ґрунті ненависті.

Про це повідомляє місцеве видання New York Post

Інцидент стався приблизно о десятій вечора в четвер. Невідомий перестрибнув через паркан церкви святого Афанасія та вчинив неправомірні дії.

Невідомий спочатку розбив статую розіп’ятого Ісуса Христа, яку було встановлено в пам’ять про матір католицького священника. Після цього він спалив американський прапор, який висів біля будинку священнослужителя.

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Пастор церкви Девід Кассато розповів, що помітив наслідки дій вандала о 8 ранку наступного дня. Про це він повідомив в поліцію.

“Це був акт ненависті, і сьогодні найсумніший для мене день за останні 20 років в приході”, – сказав Кассато.