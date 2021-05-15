Про це повідомляє місцеве видання New York Post
Інцидент стався приблизно о десятій вечора в четвер. Невідомий перестрибнув через паркан церкви святого Афанасія та вчинив неправомірні дії.
Невідомий спочатку розбив статую розіп’ятого Ісуса Христа, яку було встановлено в пам’ять про матір католицького священника. Після цього він спалив американський прапор, який висів біля будинку священнослужителя.
Пастор церкви Девід Кассато розповів, що помітив наслідки дій вандала о 8 ранку наступного дня. Про це він повідомив в поліцію.
“Це був акт ненависті, і сьогодні найсумніший для мене день за останні 20 років в приході”, – сказав Кассато.
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