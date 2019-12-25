Державний і гарантований державою борг в листопаді 2019 року склав 1990 мільярди гривень, а в доларовому еквіваленті - виріс до 82,83 мільярдів доларів.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

Згідно з показниками за листопад, держборг зменшився на 2,67% в гривні, але в доларовому еквіваленті зріс на 1,2%.

Наразі сума держборгу досягла найнижчого за останні два роки рівня в 1 990 млрд гривень.

З січня цього року державний і гарантований державою борг в еквіваленті гривні зменшився на 8,19%, а в іноземній валюті виріс на 5,75%.

“Коливання суми державного боргу викликано, зокрема, зміцненням національної валюти”, – пояснили такі зміни в Мінфіні.

Варто зазначити, що в листопаді витрати державного бюджету з погашення державного боргу склали 19,8 млрд грн, а з обслуговування держборгу – 16,8 млрд грн.