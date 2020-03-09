Про це повідомляє Daily Mail.
1500-річний наконечник, виготовлений з заліза, в довжину складає сім дюймів (близько 18 сантиметрів) і важить трохи більше унції (близько 30 грамів).
Його знайшли біля краю льодовика в Йотунхеймене на висоті 2050 метрів. Артефакт відноситься до періоду, коли в Західній Європі росли кельтські та германські королівства.
Відзначається, що льодовик розтанув через глобальне потепління.
- Раніше у Швеції археологи виявили в ході розкопок останки вікінга, похованого разом з собакою, конем і кораблем.