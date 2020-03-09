У південній Норвегії був виявлений наконечник стріли, що відноситься до германського залізного віку, а також вал стріли і одну пір'їну в льодовиках.

Про це повідомляє Daily Mail.

1500-річний наконечник, виготовлений з заліза, в довжину складає сім дюймів (близько 18 сантиметрів) і важить трохи більше унції (близько 30 грамів).

Його знайшли біля краю льодовика в Йотунхеймене на висоті 2050 метрів. Артефакт відноситься до періоду, коли в Західній Європі росли кельтські та германські королівства.

Відзначається, що льодовик розтанув через глобальне потепління.