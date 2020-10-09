В приморському селі Осе на заході Норвегії археологи знайшли залишки язичницького храму давньоскандинавських богів Тора і Одіна. Споруді не менше 1200 років.

Про це повідомляє видання Science alert.

Вчені стверджують, що віднайшли рідкісну реліквію релігії вікінгів. Храм побудували за кілька століть до того, як християнство стало там панівним.

Велика дерев’яна будівля – близько 14 футів (14 метрів) у довжину, 26 футів (8 метрів) вв ширину та до 40 футів (12 метрів) у висоту – датується кінцем восьмого століття. Споруду використовували для поклоніння та жертвоприношення богам під час літнього та зимового сонцестоянь.

“Ми вперше знайшли одну з цих дуже особливих, дуже красивих будівель. Раніше ми знаходили подібні храми в Швеції і Данії … Це свідчить про те, що вони також існували в Норвегії”, – сказав археолог Сьорен Дайнхофф з університетського музею Бергена.

За словами вченого, скандинавці у восьмому столітті розпочали будувати так звані будинки Бога. Такі храми відрізнялись від звичайних своєю величчю і розмірами.

Староскандинавські храми мали високу вежу над дахом, яка була копією веж ранньохристиянських церков.

Археологи стверджують, що конструкції храму пролежали в землі більше тисячі років. Однак залишки отворів, що збереглися, демонструють форму споруди. Вціліли й круглі центральні стовпи вежі храму – дуже самобутньої конструкції, яка використовувалась у божих будинках.

Вдалося відшукати частини кухонних приладів для приготування їжі на особливі свята, а також чимало кісток тварин, яких приносили в жертву богам.

Люди приносили до дерев’яних статуеток бога війни Одіна, бога шторму Тора та бога родючості Фрейра дорогоцінні метали та коштовне каміння.

Давньоскандинавська релігія була витіснена з XI століття, коли норвезькі королі примусово нав’язували християнську релігію і руйнували або спалювали такі храми, як божий дім в Осі, щоб забезпечити богослужіння в нових християнських церквах.

Достеменно невідомо, чи був знайдений храм зруйнований за королівським наказом. Вчені намагаються це довести чи спростувати.