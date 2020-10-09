Про це повідомляє видання Science alert.
Вчені стверджують, що віднайшли рідкісну реліквію релігії вікінгів. Храм побудували за кілька століть до того, як християнство стало там панівним.
Велика дерев’яна будівля – близько 14 футів (14 метрів) у довжину, 26 футів (8 метрів) вв ширину та до 40 футів (12 метрів) у висоту – датується кінцем восьмого століття. Споруду використовували для поклоніння та жертвоприношення богам під час літнього та зимового сонцестоянь.
“Ми вперше знайшли одну з цих дуже особливих, дуже красивих будівель. Раніше ми знаходили подібні храми в Швеції і Данії … Це свідчить про те, що вони також існували в Норвегії”, – сказав археолог Сьорен Дайнхофф з університетського музею Бергена.
За словами вченого, скандинавці у восьмому столітті розпочали будувати так звані будинки Бога. Такі храми відрізнялись від звичайних своєю величчю і розмірами.
Староскандинавські храми мали високу вежу над дахом, яка була копією веж ранньохристиянських церков.
Археологи стверджують, що конструкції храму пролежали в землі більше тисячі років. Однак залишки отворів, що збереглися, демонструють форму споруди. Вціліли й круглі центральні стовпи вежі храму – дуже самобутньої конструкції, яка використовувалась у божих будинках.
Вдалося відшукати частини кухонних приладів для приготування їжі на особливі свята, а також чимало кісток тварин, яких приносили в жертву богам.
Люди приносили до дерев’яних статуеток бога війни Одіна, бога шторму Тора та бога родючості Фрейра дорогоцінні метали та коштовне каміння.
Давньоскандинавська релігія була витіснена з XI століття, коли норвезькі королі примусово нав’язували християнську релігію і руйнували або спалювали такі храми, як божий дім в Осі, щоб забезпечити богослужіння в нових християнських церквах.
Достеменно невідомо, чи був знайдений храм зруйнований за королівським наказом. Вчені намагаються це довести чи спростувати.
- Нагадаємо, що єгипетські археологи знайшли 27 саркофагів у гробниці в селі Саккара, що знаходиться у 30 кілометрах від Каїра. Спочатку археологи знайшли в підземному приміщенні 13 дерев’яних трун, а потім ще 14.