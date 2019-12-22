Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.
За словами місцевих чиновників, опівнічну месу проведуть в переддень Різдва, але вона буде проходити в найближчій церкві Сен-Жермен-л’Аксерруа.
Нагадаємо, що 850-річний готичний собор, що входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, втратив свій шпиль і дах під час пожежі.
Президент Еммануель Макрон дав п’ять років на його реконструкцію.
Раніше повідомлялося, що через аномальну спеку в Парижі можуть обвалитися кам’яні склепіння стель собору Паризької Богоматері.
Пожежа в соборі сталася 15 квітня. Обвалилися шпиль і дах Нотр-Даму.
- У прокуратурі Парижа заявили, що немає ніяких доказів підпалу собору.
- Слідчі визначили місце, з якого почалася пожежа.
- У Національних зборах Франції схвалили законопроект про реставрацію постраждалого собору.
- Прокуратура Парижа розповіла про версії квітневої пожежі в Нотр-Даму.