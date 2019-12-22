У соборі Нотр-Дам в Парижі вперше за більш ніж 200 років не буде різдвяної меси, бо все ще тривають відновлювальні роботи після квітневої пожежі.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

За словами місцевих чиновників, опівнічну месу проведуть в переддень Різдва, але вона буде проходити в найближчій церкві Сен-Жермен-л’Аксерруа.

Нагадаємо, що 850-річний готичний собор, що входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, втратив свій шпиль і дах під час пожежі.

Президент Еммануель Макрон дав п’ять років на його реконструкцію.

Раніше повідомлялося, що через аномальну спеку в Парижі можуть обвалитися кам’яні склепіння стель собору Паризької Богоматері.

Пожежа в соборі сталася 15 квітня. Обвалилися шпиль і дах Нотр-Даму.