Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

За словами місцевих чиновників, опівнічну месу проведуть в переддень Різдва, але вона буде проходити в найближчій церкві Сен-Жермен-л’Аксерруа.

Нагадаємо, що 850-річний готичний собор, що входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, втратив свій шпиль і дах під час пожежі.

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Президент Еммануель Макрон дав п’ять років на його реконструкцію.

Раніше повідомлялося, що через аномальну спеку в Парижі можуть обвалитися кам’яні склепіння стель собору Паризької Богоматері.

Пожежа в соборі сталася 15 квітня. Обвалилися шпиль і дах Нотр-Даму.