Про це пише агентство Associated Press.
Через спалах штаму Delta лікарі Нової Англії в деяких лікарнях забракло місць у відділі інтенсивної терапії. Більшість хворих – нещеплені громадяни. Деякі лікарі мусять відкладати огляд та приймання нековідних хворих.
Аби зупинити розповсюдження захворювання місцеві органи влади закликають громадян робити щеплення.
“Те, що ми дізналися з Delta і виходом за рамки дельти, полягає в тому, що ми також зосереджені на цьому, щоб дійсно досягти цих рівнів вакцинації, щоб дати вам справжній захист на рівні популяції, вам потрібно бути більш 90%”, – сказав Том Маккарті, виконавчий директор відділу реагування на COVID Міністерства охорони здоров’я штату Род-Айленд.
У шести штатах Нової Англії найвищий показник вакцинації коливається між 69,4% у Вермонті до 91,5% у Нью-Гемширі. Середній показник вакцинації в США – 55,5%.
- Наприкінці липня президент США Джо Байден оголосив, що всі федеральні службовці в Сполучених Штатах Америки мають пройти вакцинацію проти коронавірусу, або постійно тестуватися, носити захисні маски й дотримуватися соціального дистанціювання.
- Адміністрація Байдена розробляє план, який передбачає обов’язкову вакцинацію майже всіх іноземних гостей, які в’їжджають до США.
- На початку серпня в американському Центрі з контролю та профілактики захворювань (CDC) повідомили, що випадки зараження коронавірусом штаму Delta складають 97%.
- У Нью-Йорку у вересні почнуть вимагати доказів вакцинації від громадян, які захочуть відвідати заклад громадського харчування, спортивну залу тощо.