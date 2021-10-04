У США в регіоні Нова Англія, що включає шість штатів: Коннектикут, Мен, Массачусетс, Нью-Гемпшир, Род-Айленд та Вермонт, попри високі показники вакцинації - велика кількість хворих на COVID-19.

Про це пише агентство Associated Press.

Через спалах штаму Delta лікарі Нової Англії в деяких лікарнях забракло місць у відділі інтенсивної терапії. Більшість хворих – нещеплені громадяни. Деякі лікарі мусять відкладати огляд та приймання нековідних хворих.

Аби зупинити розповсюдження захворювання місцеві органи влади закликають громадян робити щеплення.

“Те, що ми дізналися з Delta і виходом за рамки дельти, полягає в тому, що ми також зосереджені на цьому, щоб дійсно досягти цих рівнів вакцинації, щоб дати вам справжній захист на рівні популяції, вам потрібно бути більш 90%”, – сказав Том Маккарті, виконавчий директор відділу реагування на COVID Міністерства охорони здоров’я штату Род-Айленд.

У шести штатах Нової Англії найвищий показник вакцинації коливається між 69,4% у Вермонті до 91,5% у Нью-Гемширі. Середній показник вакцинації в США – 55,5%.