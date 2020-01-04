Українська розвідка на території ООС встановила, що в новорічну ніч бойовики спалили житловий будинок на тимчасово окупованій території.

Про це повідомили в прес-центрі ООС.

У повідомленні сказано, що під час святкування Нового року, бойовики застосували піротехнічні засоби, стрілецьку зброю і ЗУ-23-2 в населеному пункті Вікторівка. В результаті їх дій було спалено житловий будинок.

Також опубліковано відео, в якому зазначено наступне:

“У новорічну ніч у так званих шахтарів і російських кураторів відбулася сварка, вони відкрили вогонь з усіх видів стрілецької зброї, стріляли чомусь між собою, було чутно вибухи гранат”.

Новорічні “розваги” окупантів За даними розвідки, під час святкування Нового року, представниками незаконних збройних формувань російсько-окупаційних військ з застосуванням піротехнічних засобів, стрілецької зброї та ЗУ-23-2 у населеному пункті Вікторівка було спалено житловий будинок. Опубликовано Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation Пятница, 3 января 2020 г.

З українських позицій було видно полум’я від спаленого будинку.

Також повідомлялося про зіткнення між окупантами з використанням стрілецької зброї в Староласпі в ніч на суботу.