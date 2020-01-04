Про це повідомили в прес-центрі ООС.
У повідомленні сказано, що під час святкування Нового року, бойовики застосували піротехнічні засоби, стрілецьку зброю і ЗУ-23-2 в населеному пункті Вікторівка. В результаті їх дій було спалено житловий будинок.
Також опубліковано відео, в якому зазначено наступне:
“У новорічну ніч у так званих шахтарів і російських кураторів відбулася сварка, вони відкрили вогонь з усіх видів стрілецької зброї, стріляли чомусь між собою, було чутно вибухи гранат”.
За даними розвідки, під час святкування Нового року, представниками незаконних збройних формувань російсько-окупаційних військ з застосуванням піротехнічних засобів, стрілецької зброї та ЗУ-23-2 у населеному пункті Вікторівка було спалено житловий будинок.
Опубликовано Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation Пятница, 3 января 2020 г.
З українських позицій було видно полум’я від спаленого будинку.
Також повідомлялося про зіткнення між окупантами з використанням стрілецької зброї в Староласпі в ніч на суботу.
- Минулої доби, 3 січня, збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.