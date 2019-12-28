Про це йдеться в розпорядженні КМДА №1769.
З восьмої вечора 31 грудня до третьої години ночі 1 січня, а також с 14 до 22 години 1 січня, рух буде обмежено.
У зв’язку з цією забороною, було вирішено дозволити рух центральною вулицею міста, Хрещатик, у святкові та неробочі дні, а також щосуботи та неділі.
Незважаючи на обмеження руху в центральній частині столиці, міський транспорт (автобуси, тролейбуси та трамваї) курсуватиме у новорічну ніч до п’ятої ранку.
Задля комфорту та зручності жителів та гостей столиці, рух деяких тролейбусів, що курсують до Софійської та Михайлівської площ, дещо змінять.
Зокрема, з 19:30 31 грудня до 02:00 1 січня, а також с 13:30 до 20:00 й січня й з 10:30 до 14:00 7 січня рух тролейбусів №№ 6, 16, 18 буде організовано зі змінами:
- тролейбуси № 6 курсуватимуть від Мінського масиву до ст. м. “Лук’янівська”;
- тролейбуси № 16 – від вул. Академіка Щусєва до Повітрофлотського шляхопроводу;
- тролейбуси № 18 – від вул. Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу.
Стосовно роботи столичної підземки, то в новорічну ніч метро працюватиме на три години довше.
- У Києві на Софіївській площі відкрили центральну новорічну ялинку України.