31 грудня та 1 січня в Києві буде обмежено рух транспорту поблизу Софійської площі, вздовж Володимирського проїзду та вулиці Володимирської.

Про це йдеться в розпорядженні КМДА №1769.

З восьмої вечора 31 грудня до третьої години ночі 1 січня, а також с 14 до 22 години 1 січня, рух буде обмежено.

У зв’язку з цією забороною, було вирішено дозволити рух центральною вулицею міста, Хрещатик, у святкові та неробочі дні, а також щосуботи та неділі.

Незважаючи на обмеження руху в центральній частині столиці, міський транспорт (автобуси, тролейбуси та трамваї) курсуватиме у новорічну ніч до п’ятої ранку.

Задля комфорту та зручності жителів та гостей столиці, рух деяких тролейбусів, що курсують до Софійської та Михайлівської площ, дещо змінять.

Зокрема, з 19:30 31 грудня до 02:00 1 січня, а також с 13:30 до 20:00 й січня й з 10:30 до 14:00 7 січня рух тролейбусів №№ 6, 16, 18 буде організовано зі змінами:

тролейбуси № 6 курсуватимуть від Мінського масиву до ст. м. “Лук’янівська”;

тролейбуси № 16 – від вул. Академіка Щусєва до Повітрофлотського шляхопроводу;

тролейбуси № 18 – від вул. Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу.

Стосовно роботи столичної підземки, то в новорічну ніч метро працюватиме на три години довше.