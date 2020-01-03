Невідомі влаштували в новорічну ніч стрілянину на Троєщинському ринку в Києві.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

“В результаті протиправних дій невідомих із застосуванням зброї та димової шашки пошкоджені кілька кіосків, постраждалих немає. За фактом події розпочато два кримінальних провадження”, – йдеться в повідомленні.

Правоохоронцям вдалося встановити, що четверо невідомих в масках забігли на ринок і відкрили стрілянину по кіосках. Також один з підозрюваних кинув у кіоск димову шашку.

Відзначається, що поліціянти знайшли на території залишки димової шашки та кілька стріляних гільз.

У свою чергу депутат Київської міської ради Михайло Будилів розповів на своїй сторінці у Facebook, що інцидент стався прямо навпроти відділення поліції на вулиці Драйзера.

“Цього разу злочинці почали діяти, випустивши декілька черг з автомата Калашникова та влаштувавши три підпали. За інформацією підприємців, загалом пошкоджено п‘ятдесят віконних блоків й іншого майна більш ніж на 2 млн гривень“, – пише він.