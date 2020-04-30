У Новій Зеландії почалися ослаблення карантину через епідемію COVID-19, але вчені прогнозують пік емоційних наслідків в суспільстві після зняття обмежень.

Про це пише британське видання The Guardian.

Нова Зеландія почала виходити з строгих обмежень, але емоційні наслідки карантину ще не досягли свого піку.

“Ми ще не досягли піку негативних наслідків в результаті блокування. Він проявиться в найближчі тижні”, – сказав Пітер Глюкман, колишній науковий радник прем’єр-міністра Нової Зеландії з 2009 по 2018 рік.

“З’являться деякі групи людей, які знайдуть можливість змінитися, але багато людей будуть дуже невпевненими, переляканими, розчарованими і злими. Ми знаємо про це з досвіду інших лих. Близько 10% або більше виявляться в цій депресії і може доходити до самогубства”, – сказав Глюкман.

Нагадаємо, Нова Зеландія почала поступовий вихід з режиму карантину.