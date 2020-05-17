Прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн на собі відчула коронавірусні обмеження: її разом із нареченим Кларком Гейфордом не пустили в кафе, оскільки там було перевищено ліміт за кількістю відвідувачів.

Про це повідомляє агентство Associated Press.

Співробітники закладу Olive в місті Веллінгтон відмовилися посадити пару, оскільки кафе було максимально заповнене згідно з новим регламентом роботи.

Незабаром місце звільнилося, після чого парі запропонували повернутися до закладу.

Інцидент стався 16 травня, через два дні після того, як країна послабила низку карантинних обмежень, зокрема, відкривши ресторани і кафе.

У закладах діють правила соціального дистанціювання. Так, групи відвідувачі повинні знаходитися один від одного на відстані не менше 1 метра. У багатьох ресторанах кількість місць обмежена, щоб відповідати цим нормам.

Спочатку про інцидент з прем’єром написав користувач Twitter під ніком Joey.

“Джасінда Ардерн щойно намагалася зайти в кафе Olive, і їй відмовили, тому що там немає місць”, – написав він.

На цей пост відреагував наречений Ардерн. “Визнаю свою відповідальність, був неорганізованим і не забронював місце в іншому закладі. З їхнього боку було мило гнатися за нами по вулиці, коли місце звільнилося. Відмінний сервіс”, – написав чоловік у Twitter.

У коментарі агентству АР офіс прем’єра Нової Зеландії підтвердив, що ситуація з кафе дійсно мала місце.

“Прем’єр-міністр каже, що просто чекає (свого місця – ред.), як і всі інші”, – зазначалося в коментарі.

Згідно з останніми даними, в Новій Зеландії зафіксовано 1498 випадків коронавірусу, померла 21 людина.