Про це розповів в інтерв’ю #Буквам нардеп від “Слуги народу” Олександр Качура.

За його словами, під час доопрацювання Виборчого кодексу були враховані всі пропозиції президента Володимира Зеленського.

“Всі 17 пропозицій. По кожній із них ми будемо голосувати окремо. Найбільша претензія президента до Виборчого кодексу – це складність взагалі підрахунку голосів і самовизначення громадян. Взагалі там бюлетень був нереальний для сприйняття, трафарети. Так було заплутано, мені здається, з самого початку для того, щоб ввести в оману людей, тому що насправді були не відкриті списки, а були фактично закриті списки пропорційні для 10 партійних босів із кожної партії і прихована мажоритарка”, – зазначив Качура.

Так, у редакції Парламенту 8 скликання гарантоване місце в списку залишалося за першою десяткою кандидатів. Депутати ВР нового скликання залишили цю можливість лише лідеру партії.

Як наголосив Качура, також планується закріпити норму, що місце того чи іншого кандидата в списку визначить народ України.

“Саме народ України повинен визначати місце кандидата в списку, а не партійний вождь – це і є позиція президента”, – заявив нардеп.

Він також пояснив, як саме працюватиме механізм “просування” того чи іншого кандидата у партійному списку на парламентських виборах.

“Ми запропонували такий спосіб. Ось є бюлетень, де записані у відповідному порядку партії, які висунулися і висунули своїх депутатів в 27 округах – людина голосує за партію і за кандидата… Вона спочатку визначається з партією. Припустимо, їй подобається партія “Слуга народу”. Є 17 кандидатів умовно від цієї партії в області. Тобто, відповідно, вона визначається з партією, знаходить список. Це буде публікуватися в інтернеті на сайті ЦВК, на виборчій дільниці і, можливо, ще варіант розглядається, що буде в кабінці. Всі ці 17 кандидатів від кожної партії. Ти знаходиш, хто тобі подобається: Зеленський, Разумков, Качура, запам’ятовуєш його номер. Припустимо, Разумкова номер 3, а Качури 17. А тобі Качура більше подобається. Він (виборець, – ред.), відповідно, цей номер 17 вписує в клітинку навпроти назви партії. Тому Качура, хоча він був 17, він просувається вгору, а всі інші кандидати, відповідно, опускаються вниз по списку. Кожен депутат буде закріплений за округом і повинен буде в ньому працювати, щоб його знали люди”, – розповів Качура.