Про це інформує пресслужба Повітряних сил ЗС України у Telegram.
У ніч з 31 грудня 2022 на 1 січня 2023 року російські окупанти атакували Україну безпілотниками-камікадзе іранського виробництва Shahed-131/136.
Повітряні Сили у взаємодії з протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищили 45 ударних безпілотних літальних апаратів. 13 з них – ввечері 31 грудня 2022 року, 32 уже вночі 1 січня 2023 року.
“Зіпсувати свято українцям не вийшло!”, – наголошують в Повітряних силах. “Воїни Повітряних Сил вітають незламну націю з Новим 2023-м роком! Разом – до перемоги!”.
З 00:35 по 04:52 у Київській області (як і по багатьох областях України) тривала повітряна тривога, протягом якої столицю та околиці активно атакувала РФ. Влучань не було, усі 32 ворожі цілі (ракети та БПЛА) були знищені на підльоті.
- Розпочалася триста дванадцята доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом минулої доби ворог намагався атакувати цивільну інфраструктуру: завдав 31 ракетний і 12 авіаційних ударів, здійснив понад 70 обстрілів з РСЗВ. Також запустив тринадцять іранських ударних БпЛА “Шахед-136” – усі знищили Сили оборони.
- Ворог продовжує зазнавати втрат, лише за останній тиждень до міської лікарні Біловодська (Луганська область) було доставлено 350 окупантів. Лише протягом 30 грудня на Запорізькому напрямку було знищено 160 російських загарбників.