Протягом ночі з 31 грудня на 1 січня Росія активно атакувала мирні українські міста з неба.

Про це інформує пресслужба Повітряних сил ЗС України у Telegram.

У ніч з 31 грудня 2022 на 1 січня 2023 року російські окупанти атакували Україну безпілотниками-камікадзе іранського виробництва Shahed-131/136.

Повітряні Сили у взаємодії з протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищили 45 ударних безпілотних літальних апаратів. 13 з них – ввечері 31 грудня 2022 року, 32 уже вночі 1 січня 2023 року.

“Зіпсувати свято українцям не вийшло!”, – наголошують в Повітряних силах. “Воїни Повітряних Сил вітають незламну націю з Новим 2023-м роком! Разом – до перемоги!”.

З 00:35 по 04:52 у Київській області (як і по багатьох областях України) тривала повітряна тривога, протягом якої столицю та околиці активно атакувала РФ. Влучань не було, усі 32 ворожі цілі (ракети та БПЛА) були знищені на підльоті.