У новорічну ніч роботу метрополітену та наземного громадського транспорту подовжать на 3 години.

Про це повідомила прес-служба Київської міської державної адміністрації.

“Також організують перевезення пасажирів маршрутами, які проходять біля станцій метрополітену, і після проходження останніх пар поїздів метро“, – йдеться в повідомленні.

Крім того, 19 грудня, 24 грудня, 31 грудня, 1 січня та 7 січня у разі необхідності залежно від пасажиропотоків буде забезпечено обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станції метрополітену “Золоті ворота“ на час проведення новорічних та різдвяних заходів на Софійській площі.

Також у ніч із 31 грудня на 1 січня планується організувати роботу фунікулера у цілодобовому режимі.

В КМДА додали, що на час святкувань змінить рух низка маршрутів громадського транспорту.