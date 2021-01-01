Про це #Буквам стало відомо від джерел у прокуратурі.
За інформацію джерел видання, близько 14 годин 1 січня до поліції звернувся охоронець заміського комплексу відпочинку “Бреч”, що на Чернігівщині. Він повідомив, що неподалік бази виявили труп 42-річного заступника начальника одного з управлінь Офісу генпрокурора.
За попередніми даними, чиновник відпочивав на базі разом зі своєю 36-річною дружиною, яка теж працює в Офісі генпрокурора. Близько пів на 3 ранку 1 січня чоловік пішов до лісу. Повертаючи звідти близько 5 ранку він зупинився та почав знімати з себе одяг, що зафіксували камери спостереження одного з приватних будинків.
Видимих тілесних ушкоджень на тілі чоловіка не виявлено, як і слідів боротьби. Попередньою причиною смерті вважають переохолодження організму.